Línea 1 del Metro de Lima reanuda servicio tras cierre de estaciones por ingreso de persona a vía férrea

02/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Línea 1 del Metro de Lima comunicó la reanudación progresiva de sus operaciones luego de la suspensión temporal de algunas estaciones por el ingreso de una persona a la vía férrea en San Juan de Lurigancho. Esta medida permitió realizar diligencias de seguridad antes del retorno del servicio.

Metro de Lima culminó diligencias y activó retorno de estaciones

El servicio del tren eléctrico de Lima comenzó a recuperar su funcionamiento habitual después de que finalicen las acciones realizadas por las autoridades competentes tras el incidente registrado en la zona ferroviaria. La empresa informó que el restablecimiento se desarrollaría de manera progresiva en toda la línea.

Según la Linea 1, las labores correspondientes concluyeron y se inició el proceso para normalizar la operación del sistema. La entidad señaló que las estaciones afectadas volverían a recibir pasajeros conforme avanzaran las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

"Les informamos que las estaciones Santa Rosa y Bayóvar están funcionando y el servicio opera con normalidad", publicó.

La empresa indicó que las estaciones Bayóvar y Santa Rosa comenzarían sus servicios nuevamente en breve, luego de permanecer temporalmente restringidas mientras se desarrollaban las diligencias relacionadas con el ingreso de una persona a la zona de circulación de los trenes.

El cierre preventivo de las estaciones se aplica como parte de los protocolos de seguridad del sistema ferroviario. Durante ese periodo, los usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima tuvieron que tomar medidas alternativas para continuar sus desplazamientos hacia distintos puntos de la capital.

Pasajeros retomaron sus viajes tras suspensión temporal

La interrupción generó cambios en el recorrido habitual del servicio, afectando principalmente a pasajeros que utilizan diariamente las estaciones ubicadas en San Juan de Lurigancho para trasladarse hacia sus centros de trabajo, estudios y hogares.

Asimismo, la entidad encargada del transporte ferroviario pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas durante el tiempo que permanecieron cerradas algunas estaciones. Además, agradeció la comprensión de los pasajeros mientras se desarrollaban las acciones de seguridad.

"Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión", indicó.

Con el reinicio progresivo de las operaciones, la Línea 1 del Metro de Lima continúa trabajando para recuperar la circulación completa de sus trenes y garantizar el traslado de los pasajeros. Las estaciones de Bayóvar y Santa Rosa forman parte del proceso de retorno del servicio tras el incidente con el usuario en la vía férrea.