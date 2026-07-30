Mujer trans graba a taxista tras sentirse acosada durante viaje: "Me dan ganas de secuestrarte"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía ser un viaje común terminó generando temor e incomodidad en una mujer trans, quien grabó al taxista tras sentirse acosada por sus comentarios y acciones durante el trayecto. El video fue difundido después en redes sociales junto con su denuncia.

Mujer trans denuncia hostigamiento durante viaje

Un viaje en taxi terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora para Ariela De Armas, nombre con el que una mujer trans se identifica en redes sociales. Según contó en una publicación, el conductor habría mantenido una conducta insistente e inapropiada durante gran parte del recorrido.

"Esto me pasó en la aplicación de inDrive. Este hombre no dejó de hostigarme todo el viaje fue terrorífico", escribió la denunciante al compartir las imágenes.

Ariela no se quedó de brazos cruzados y decidió sacar su celular para registrar lo que estaba sucediendo dentro del vehículo. En uno de los primeros momentos del video, se observa al taxista girar hacia la pasajera y enviarle un beso. Ella, visiblemente incómoda, le responde: "Ya basta".

Sin embargo, de acuerdo con las imágenes difundidas, la situación no terminó allí. El conductor continuó realizando comentarios hacia la pasajera y, en determinado momento, expresó: "Me dan ganas de secuestrarte, llevarte a mi departamento y hacerte mía".

La frase generó mayor tensión durante el recorrido, pues Ariela comenzó a mostrarse preocupada por la dirección que estaba tomando el vehículo. "Oye, ¿por dónde estás yendo? En serio", se le escucha preguntar en otra parte de la grabación.

Durante el tenso intercambio, el taxista detuvo el automóvil y volvió a dirigirse a la mujer. "En serio, me gustaste mucho", afirmó. Segundos después, según se aprecia en el video publicado, el hombre extendió la mano y tocó la pierna de la pasajera.

Ella reaccionó de inmediato y dejó clara su negativa: "No, no". Sin embargo, el conductor continuó insistiendo y respondió: "Sí, no tengo miedo. De verdad me gustas". Tras difundir la grabación, Ariela señaló que el taxista que aparece en el video se llama Ángel Fabián Cedeño Echevarría.

Aplicación bloqueó permanentemente al conductor

El video comenzó a llamar la atención de numerosos usuarios, quienes cuestionaron la conducta registrada y pidieron medidas contra el conductor. La empresa mencionada también apareció en la sección de comentarios para responder públicamente al caso.

"Lamentamos mucho lo ocurrido y el impacto que esta situación pudo haberte causado. Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable y no tiene cabida en nuestra plataforma", señaló la aplicación.

añadió que el conductor quedó bloqueado para siempre e igual aseguró que apoyaría a las autoridades si recibía una solicitud oficial.

"El conductor ha sido bloqueado de forma permanente. Asimismo, colaboraremos plenamente con las autoridades en todo lo necesario, una vez que recibamos una solicitud oficial", indicó.

El viaje terminó con una denuncia pública luego de que la mujer trans grabara al taxista tras sentirse acosada por sus comentarios y acciones. La grabación se volvió clave para exponer el caso y motivó el bloqueo permanente del conductor.