Metropolitano y corredores conectan con AeroDirecto: Así puedes llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Llegar al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez utilizando transporte público será cada vez más sencillo. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que los usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios pueden enlazar sus viajes con los buses de AeroDirecto gracias a una red de paraderos estratégicamente ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Esta alternativa busca facilitar el desplazamiento de pasajeros, trabajadores del terminal aéreo y acompañantes, permitiéndoles combinar distintos servicios sin necesidad de recurrir a vehículos particulares o taxis.

¿Cómo funcionan las conexiones con AeroDirecto con el Metropolitano?

La entidad precisó que los usuarios del Metropolitano que quieran llegar al aeropuerto, deberán bajar en la estación plaza Dos de Mayo y caminar hacia el paradero Universidad del Aerodirecto Centro, en la av. Nicolás de Piérola, que se encuentra a solo dos cuadras de dicha plaza. Desde este punto, el servicio Aerodirecto Centro saldrá con dirección al primer terminal aéreo del país por las avenidas Óscar R. Benavides, Elmer Faucett y Morales Duárez.



Asimismo, desde la estación Colmena , que se encuentra en el cruce del jr. Lampa con la av. Nicolás de Piérola, los usuarios del Metropolitano podrán avanzar hacia la plaza San Martín donde se encuentra otro paradero del Aerodirecto Centro.

La estación Tomás Valle del Metropolitano también se encuentra cerca a uno de los paraderos del Aerodirecto. Desde este lugar, los usuarios podrán avanzar hacia el terminal terrestre Plaza Norte donde se encuentra el paradero Terminal Norte. Desde aquí, las unidades del Aerodirecto circulan por las avenidas Universitaria, José Granda, Perú y Morales Duárez hasta llegar al aeropuerto.

¿Cómo funcionan las conexiones con los corredores?

Los usuarios de los corredores Azul y Morado que descienden en el cruce de las avenidas av. Tacna y Nicolás de Piérola también pueden llegar a los paraderos Universidad y Plaza San Martín del Aerodirecto Centro, ya que se encuentran a pocos metros.

Los usuarios del corredor Morado también podrán conectar su viaje con AeroDirecto Sur en el cruce de la av. Brasil con la av. República Dominicana (paradero Galerías Brasil), donde los buses de este último servicio partirán hacia el aeropuerto por las avenidas Brasil, La Paz, Haya de la Torre, Venezuela, Elmer Faucett y Morales Duárez.

En la av. Haya de la Torre, en la intersección con la av. La Marina, el AeroDirecto Sur se conectará con el corredor Rojo mediante el servicio 201, que viene desde Ate y La Molina por las avenidas Javier Prado, Faustino Sánchez Carrión y La Marina.

Con la incorporación de conexiones entre el Metropolitano, los corredores complementarios y AeroDirecto, la ATU busca consolidar una red de transporte público que facilite el acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta integración no solo simplifica los desplazamientos de miles de pasajeros, sino que también impulsa un sistema de movilidad más eficiente, económico y sostenible para Lima y Callao.