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Lluvia y cielo nublado sorprenden a Lima HOY: precipitaciones estarían relacionadas al impacto del fenómeno El Niño

Lluvia y cielo nublado sorprendieron a Lima este martes 29 de septiembre. Las precipitaciones en la capital estarían relacionadas al desarrollo del fenómeno El Niño.

Lima amaneció con llovizna y cielo nublado.
Lima amaneció con llovizna y cielo nublado. (Archivo)

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/09/2026

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Una lluvia acompañada de cielo nublado sorprendió a vecinos de Lima durante la mañana de este martes 29 de septiembre. Las precipitaciones estarían relacionadas con las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno El Niño.

Lima amaneció con llovizna hoy: ¿en qué distritos se registró?

Ayer, 28 de septiembre, la capital tenía un gran sol y una sensación térmica superior; sin embargo este martes 29 de septiembre, una lluvia acompañada de cielo nublado sorprendió a vecinos de Lima durante la primeras horas del día.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las precipitaciones se registraron principalmente en Lima Centro, Lima Sur y sectores cercanos al litoral. El fenómeno se percibió desde muy temprano en zonas como Chorrillos, Cercado de Lima, Breña, Jesús María, San Isidro, y otros más.

Cabe destacar que estas precipitaciones se dan en la capital mientras se desarrolla un fenómeno El Niño que, de acuerdo con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), alcanzaría una magnitud extraordinaria, tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

Especialista del Senamhi detalla por qué Lima amaneció con llovizna

El meteorólogo del Senamhi, Nelson Quispe, se comunicó con Exitosa y explicó que la llovizna y el cielo nublado registrados en Lima este 29 de septiembre responden a la presencia de un sistema atmosférico que genera un incremento de las temperaturas del mar frente a la costa. 

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Al ser consultado sobre si estos cambios en el clima en la capital podría estar relacionado con el fenómeno El Niño costero, el especialista respondió con un "definitivamente que sí".

"Cuando pasa este sstema atmosférico si el mar no estuviera caliente esto simplemente pasa y deja algunas condiciones en la zona altoandina, pero como el mar está caliente es por ello que las condiciones cambian totalmente, ya son diferentes: hay lloviznas", expresó.

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