Campaña de DNI electrónico GRATIS hasta el 4 de octubre: ¿dónde y quiénes son los beneficiados?

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/09/2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña gratuita de DNI electrónico que se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre de 2026. Descubre los puntos en Lima y otras 18 regiones del Perú en donde se desarrollará la jornada, así como los horarios y quiénes serán los beneficiados.
¿Quiénes pueden acceder a la campaña del DNI gratis?
Reniec anunció que la campaña gratuita del DNI electrónico tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y menores, en diferentes regiones del país.
De acuerdo a la información, la campaña de entrega del DNI electrónico gratuito forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y se realizará desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre del presente año. Se ofrecerá también trámites y asistencia registral.
¿Dónde se realizará la campaña del DNI electrónico gratis?
Las actividades programadas para la campaña del Reniec se llevarán a cabo en Lima, Callao, así como en regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.
Los puntos de atención fueron establecidos en distintos espacios de uso público, entre ellos auditorios, plazas de armas, locales comunales, estadios y municipalidades.
La programación contempla para Lima, los siguientes distritos: Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa Rosa, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Huantán y Yauyos. Para conocer la hora y duración de la actividad, las ubicaciones y los servicios que se ofrecerán a través de este enlace.
Ciudadanos podrán recoger su DNI: Link de consulta
Además, las personas que realizaron previamente un trámite y ya tienen su DNI listo para recojo pueden acudir a los puntos establecidos durante la campaña para recibir su documento. Reniec recomienda verificar previamente que el trámite figure al 100% antes de dirigirse al lugar.
Para conocer el estado de trámite del documento de identidad, puedes verificarlo a través de este LINK. Recuerda que el DNI electrónico permite acreditar la identidad de manera digital y cuenta con un chip criptográfico que facilita determinados servicios y la firma digital.
Reniec también ofrece trámites de documentación de manera virtual, a través de su página web oficial. Conoce todos en este ENLACE. Cabe resaltar que, los menores de edad deben realizar sus trámites de manera presencial.
Podrás votar con el DNI vencido en las ERM 2026
De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec dispuso una ampliación excepcional de la vigencia de los DNI que hayan caducado o estén próximos a vencer. La medida aplica en cualquiera de sus versiones, amarillo, azul o electrónico 1.0, 2.0 y 3.0. Recuerda que solo será para estos comicios del 4 de octubre.
En resumen, la campaña gratuita del Reniec para la entrega de DNI electrónico hasta el 4 de octubre tiene horarios y servicios diferenciados según cada localidad. Por ello, conocer la sede exacta y la fecha de atención permitirá evitar desplazamientos innecesarios.