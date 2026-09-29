Campaña de DNI electrónico GRATIS hasta el 4 de octubre: ¿dónde y quiénes son los beneficiados?

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó una campaña gratuita de DNI electrónico que se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre de 2026. Descubre los puntos en Lima y otras 18 regiones del Perú en donde se desarrollará la jornada, así como los horarios y quiénes serán los beneficiados.

¿Quiénes pueden acceder a la campaña del DNI gratis?

Reniec anunció que la campaña gratuita del DNI electrónico tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y menores, en diferentes regiones del país.

De acuerdo a la información, la campaña de entrega del DNI electrónico gratuito forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028 y se realizará desde el 28 de septiembre hasta el 4 de octubre del presente año. Se ofrecerá también trámites y asistencia registral.

¿Dónde se realizará la campaña del DNI electrónico gratis?

Las actividades programadas para la campaña del Reniec se llevarán a cabo en Lima, Callao, así como en regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.

Los puntos de atención fueron establecidos en distintos espacios de uso público, entre ellos auditorios, plazas de armas, locales comunales, estadios y municipalidades.

La programación contempla para Lima, los siguientes distritos: Ancón, Carabayllo, Chorrillos, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa Rosa, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Huantán y Yauyos. Para conocer la hora y duración de la actividad, las ubicaciones y los servicios que se ofrecerán a través de este enlace.

Ciudadanos podrán recoger su DNI: Link de consulta

Además, las personas que realizaron previamente un trámite y ya tienen su DNI listo para recojo pueden acudir a los puntos establecidos durante la campaña para recibir su documento. Reniec recomienda verificar previamente que el trámite figure al 100% antes de dirigirse al lugar.

Para conocer el estado de trámite del documento de identidad, puedes verificarlo a través de este LINK. Recuerda que el DNI electrónico permite acreditar la identidad de manera digital y cuenta con un chip criptográfico que facilita determinados servicios y la firma digital.

Reniec también ofrece trámites de documentación de manera virtual, a través de su página web oficial. Conoce todos en este ENLACE. Cabe resaltar que, los menores de edad deben realizar sus trámites de manera presencial.

📢 ¡Reniec acerca el DNIe a más ciudadanos!



Del 28 de setiembre al 4 de octubre de 2026, se realizarán jornadas gratuitas para tramitar el DNI electrónico (DNIe), dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, como parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028.... pic.twitter.com/dq37HB9U7s — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 28, 2026

Podrás votar con el DNI vencido en las ERM 2026

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec dispuso una ampliación excepcional de la vigencia de los DNI que hayan caducado o estén próximos a vencer. La medida aplica en cualquiera de sus versiones, amarillo, azul o electrónico 1.0, 2.0 y 3.0. Recuerda que solo será para estos comicios del 4 de octubre.

En resumen, la campaña gratuita del Reniec para la entrega de DNI electrónico hasta el 4 de octubre tiene horarios y servicios diferenciados según cada localidad. Por ello, conocer la sede exacta y la fecha de atención permitirá evitar desplazamientos innecesarios.