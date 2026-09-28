Senamhi emite reporte por impacto de lluvias excepcionales por fenómeno de El Niño en el Perú

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia del fenómeno El Niño, el Senamhi emitió un comunicado en el que advierte sobre posibles lluvias excepcionales en el país. En diálogo con Exitosa, el meteorólogo Abraham Levy, conocido como el 'Hombre del tiempo', explicó los posibles efectos de este evento climático y señaló que se debe estar preparados ante una mayor presencia de precipitaciones, especialmente en la zona norte.

Senamhi emite reporte de lluvias excepcionales

Esta advertencia coincide con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), que informó sobre el inicio anticipado de las precipitaciones en la costa norte

Dicho suceso se respalda por el acoplamiento entre las condiciones excepcionalmente cálidas del mar y la atmósfera, en concordancia con las proyecciones de un El Niño Costero "extraordinario".

¿Desde cuándo se registran las lluvias en el país?

Según el Senamhi, desde el 22 de septiembre se registran lluvias persistentes en la costa norte, las cuales alcanzaron valores sin precedentes el último 26 de septiembre.

De acuerdo con las proyecciones, para el periodo octubre-diciembre, las lluvias aumentarían en frecuencia e intensidad en las regiones costeras que históricamente han sido afectadas por el fenómeno El Niño. En este escenario, noviembre será un periodo clave debido a la transición hacia precipitaciones más intensas a lo largo de la costa peruana.

Asimismo, el organismo meteorológico estima que el mayor impacto relacionado con desbordes de ríos, activación de quebradas e inundaciones podría registrarse entre diciembre y los primeros meses de 2027, cuando las condiciones de El Niño alcancen niveles entre "extraordinario" y "fuerte".

En contraste, en la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía se prevén lluvias irregulares y, en general, por debajo de sus valores normales, lo que podría incrementar la probabilidad de déficit de precipitaciones y escenarios de sequía.

Como parte de estos cambios, el Senamhi informó que reforzó el monitoreo de las precipitaciones, condiciones atmosféricas y caudales de los ríos a nivel nacional, incorporando información de los radares meteorológicos para fortalecer los sistemas de alerta temprana.

Finalmente, ante este escenario, el Senamhi mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y las precipitaciones para identificar posibles cambios y fortalecer las alertas frente a las lluvias excepcionales. Las autoridades exhortan a la población, especialmente en la costa norte, a mantenerse informada y adoptar medidas preventivas frente a la eventual intensificación de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.