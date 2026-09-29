Conductores se salvan de morir tras despiste de volquete que transportaba piedras en VMT: falla de frenos provocó accidente

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de terror vivieron varios conductores luego de que un volquete que transportaba piedras canto rodado sufriera un despiste y terminara volcado en el óvalo José Gálvez, en Villa María del Triunfo (VMT).

El accidente ocurrió cuando la pesada unidad ingresó a la vía y terminó en sentido contrario, provocando que su carga cayera sobre la pista y alcanzara a otros tres vehículos.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en la zona, una falla en los frenos habría ocasionado que el conductor perdiera el control del volquete. El chofer resultó herido y fue trasladado a un hospital. En tanto, no se reportaron víctimas mortales, aunque los daños materiales en los vehículos afectados son considerables.

Conductores esquivaron al volquete

Una de las conductoras que estuvo involucrada en el accidente contó que logró reaccionar a tiempo y frenar para evitar que el volquete impactara directamente contra su vehículo.

"Es un caso muy difícil de explicar, lo que uno pasa, no sales esperándote esta situación, pero gracias a Dios estoy bien", relató la mujer.

Sobre lo ocurrido, sostuvo que el pesado vehículo habría circulado en sentido contrario antes de volcarse. "Vino en contra, vino por el sentido contrario, dando vuelta a la rotonda, porque ya el freno me parece, la caja, el freno le había fallado y tuvo que optar por eso", indicó.

Otro conductor relató que logró avanzar para evitar un impacto directo, aunque una de las piedras terminó golpeando su automóvil.

"Bueno, yo estaba adelante, los señores estaban atrás de mí y yo lo que hice es avanzar un poco para que no me afecte mucho. Lo que me agarró fue una piedra al carro, me malogró la puerta", indicó.

Piedras quedaron regadas en la vía

Un tercer testigo aseguró que una maniobra permitió evitar que otro de los vehículos terminara aplastado por el volquete. El conductor también reportó daños en su unidad.

"Totalmente, un daño prácticamente es bastante fuerte me parece, porque he visto que en la parte de adentro tengo piezas rotas, que ahorita estamos viendo todos esos daños", indicó

Otro testigo cuestionó la maniobra realizada por el volquete y alertó sobre el riesgo generado. "Ha hecho una mala maniobra y se ha venido abajo el camión. Esto pudo haber ocasionado la muerte en este caso".

Tras el accidente, se iniciaron los trabajos para retirar las piedras, limpiar el aceite derramado y remolcar los vehículos. El tramo de la avenida Lima en dirección hacia José Gálvez fue cerrado, mientras se reportó tránsito lento y congestión en la zona.

El despiste del volquete dejó tres vehículos dañados y un conductor herido, pero la rápida reacción de quienes circulaban por el óvalo José Gálvez evitó que el accidente terminara en una tragedia mayor. Las causas exactas continúan bajo investigación.