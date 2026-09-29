Reforma total del INPE y máximo control en las cárceles: exministro de Bukele sugiere medidas para combatir el crimen

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Rogelio Rivas, planteó una reforma integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de una estrategia para enfrentar la criminalidad en el Perú.

En diálogo con Exitosa, el exfuncionario del gobierno de Nayib Bukele sostuvo que no basta con construir nuevos establecimientos penitenciarios si no se garantiza previamente el control de las cárceles.

Rivas señaló que la experiencia salvadoreña contempló acciones tanto en las calles como dentro de los centros penitenciarios. Según explicó, ambos componentes deben desarrollarse de manera paralela para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los penales.

"Por supuesto que sí y también el control de las cárceles de manera paralela, es que son esas dos cosas las que se tiene que hacer", afirmó.

El exfuncionario sostuvo además que, desde su perspectiva, algunos casos criminales ocurridos recientemente en el Perú han puesto en discusión la capacidad de control dentro de los establecimientos penitenciarios.

Rivas propone una reforma integral del INPE

Al referirse a los mecanismos aplicados en El Salvador, Rivas consideró que una eventual estrategia peruana debería comenzar por modificar el funcionamiento del sistema penitenciario. El exministro insistió en que la construcción de grandes penales no solucionaría por sí sola el problema.

"De nada te sirve a ti que tú construyas megacárceles similares a las del Secot, cuando no estás saneando el INPE, tienes que sanear el INPE", manifestó.

Rivas también planteó diferenciar el tratamiento de los internos según la gravedad de los delitos y las posibilidades de reinserción. En ese sentido, explicó que en El Salvador existen internos que, debido a la gravedad de los crímenes por los que fueron condenados, permanecen bajo un régimen de mayor confinamiento.

"Así es, los que se pueden reinsertar, porque en El Salvador hay, digamos, hay criminales que han asesinado a 13, 18 personas que esos sí no salen a hacer absolutamente nada, están en una celda y simplemente salen un rato a recrearse, y luego a la celda", sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Rogelio Rivas, exministro de Justicia de Nayib Bukele, planteó una reforma integral del INPE y un mayor control en los establecimientos penitenciarios como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad. El exfuncionario... pic.twitter.com/fqGWr0rrMx — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Trabajo penitenciario para favorecer reinserción

El exministro explicó que el modelo salvadoreño también contempla actividades laborales para determinados privados de libertad. Esta parte del sistema busca que quienes puedan ser rehabilitados desarrollen habilidades y participen en trabajos de utilidad pública.

"Claro, hay algunos privados de libertad que están por delitos menores que en efecto sí se puede rehabilitar, y son los que trabajan, son los que reparan escuelas, son los que te confisionan uniformes para los niños de las escuelas públicas, porque se les da de manera gratuita sus zapatos, sus útiles", señaló.

La experiencia oficial salvadoreña también registra programas de trabajo penitenciario orientados a internos considerados aptos para procesos de rehabilitación y reinserción.

Rivas plantea que el debate sobre la seguridad penitenciaria en el Perú debe incluir una reforma del INPE, mayor control dentro de los penales y mecanismos diferenciados para los internos, incorporando programas laborales en aquellos casos donde exista posibilidad de reinserción.