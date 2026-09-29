BTS en Lima: estadio San Marcos tendrá tres inspecciones antes del primer concierto para garantizar la seguridad

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) será sometido a tres inspecciones de seguridad antes del inicio de los conciertos de BTS en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Según un informe de El Comercio, las evaluaciones estarán a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y buscan verificar que el recinto y sus alrededores cuenten con las condiciones necesarias para recibir a decenas de miles de asistentes.

La medida cobra especial importancia luego de los cuestionamientos generados por la salida de asistentes de otros eventos masivos realizados recientemente en la capital. En esta ocasión, la comuna limeña informó que las inspecciones se desarrollarán los días 2, 5 y 7 de octubre, esta última fecha coincidirá con el primer concierto del grupo surcoreano.

El expediente para solicitar la autorización de los eventos fue presentado el pasado 14 de septiembre por la empresa organizadora Live Nation Perú. Sin embargo, según la información difundida, el evento todavía no contaba con autorización municipal al momento de la publicación.

¿Qué revisarán antes de los conciertos?

Las inspecciones permitirán verificar diferentes aspectos relacionados con la seguridad del espectáculo. Entre ellos se encuentran el armado de las estructuras, las instalaciones eléctricas, las rutas de evacuación y las pruebas de sonido.

También se revisará el aforo propuesto por la organización, que asciende a 52.851 asistentes por concierto. Esta cifra contempla las diferentes áreas del recinto, incluidas las zonas destinadas a tribunas y producción. A ello se suma la presencia del personal encargado de seguridad, producción y limpieza, que ha sido estimado en unas 800 personas.

En el operativo participarán cinco gerencias de la MML. Gestión de Riesgos supervisará la parte interna; Seguridad Ciudadana se encargará del orden; Fiscalización y Control verificará aspectos vinculados con el comercio ambulatorio; mientras que otras áreas participarán en la evaluación de las condiciones del evento.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará tres inspecciones al Estadio San Marcos antes del primer concierto de BTS en Lima. Las revisiones buscan verificar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las medidas necesarias para el desarrollo... pic.twitter.com/p3CxlsVbUe — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Plan especial para tránsito y evacuación

La seguridad no se concentrará únicamente dentro del estadio. El especialista en gestión del riesgo de desastres Gastón Palacios Moreno advirtió que, con más de 50 mil personas, una eventual emergencia podría generar aglomeraciones, cuellos de botella y bloqueos de vías.

Por ello, planteó considerar la capacidad real de evacuación, la continuidad de las rutas, los accesos peatonales y vehiculares y las vías exteriores. También resulta necesario garantizar el ingreso de ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia.

En los alrededores de San Marcos se aplicará un plan de desvíos y se contará con la participación de la Policía Nacional, Serenazgo, personal municipal y vigilancia privada. Además, los accesos estarán distribuidos según las entradas adquiridas y se habilitarán diferentes puertas para el ingreso y salida del público.

Las tres inspecciones previas buscarán identificar y corregir posibles riesgos antes de que BTS inicie su serie de conciertos en San Marcos. Con una asistencia proyectada de más de 50 mil personas por fecha, la seguridad del recinto y la organización del tránsito exterior serán aspectos clave durante las jornadas.