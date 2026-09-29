Erika Villalobos revela cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera en Magaly

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A más de cuatro años del mediático caso, Erika Villalobos volvió a hablar del ampay de Aldo Miyashiro y reveló que no se enteró de la infidelidad frente al televisor. Antes de que Magaly Medina difundiera el informe, la actriz ya había sido alertada de que el conductor aparecía en las imágenes.

Erika Villalobos revela cómo se enteró del ampay

Erika Villalobos y Aldo Miyashiro mantuvieron una relación durante varios años y formaron una familia con dos hijos.

Sin embargo, en abril de 2022 su separación se hizo pública luego de que Magaly TV, La Firme difundiera imágenes del conductor besando a la entonces reportera Fiorella Retiz dentro de un departamento en Miraflores.

Ahora, durante una entrevista con Andrea Llosa, la actriz recordó cómo vivió aquellos momentos previos a la emisión. Según contó, el avance que había lanzado el programa ya generaba dudas sobre la identidad del hombre que aparecía en las imágenes.

Villalobos explicó que recibió una confirmación antes de que el informe completo saliera al aire. Al saber que efectivamente se trataba de Miyashiro, decidió actuar rápidamente y preparar a sus seres queridos para lo que venía.

"Es porque había salido el avance y a mí me corroboraron que sí era él. Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije: 'Va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien'", recordó.

Erika Villalobos sufrió por exposición familiar

La actriz también contó que, más allá de la traición, uno de los aspectos que más le preocupó fue saber que su vida privada quedaría expuesta ante todo el país.

Erika Villalobos explicó que no quería que sus hijos ni su madre recibieran la noticia de manera inesperada cuando las imágenes fueran difundidas.

"Para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo", señaló durante la conversación con Andrea Llosa.

En ese sentido, sostuvo que lo más difícil fue enfrentar la exposición pública y los comentarios que comenzaron a aparecer alrededor de su separación.

"Mi familia estuviera expuesta, que yo saliera a la calle y todo el mundo tuviera que comentar sobre mi vida", manifestó.

Después del ampay, Villalobos contó que incluso recibió opiniones de desconocidos sobre qué debía hacer con su relación. "Me decían desde 'ay, perdónalo' hasta 'ay, es un desgraciado'", recordó.

La actriz también reveló que Miyashiro intentó retomar la relación y le pidió disculpas por las consecuencias que había generado lo ocurrido.

"Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme", afirmó.

Sin embargo, pese a que reconoció que en ese momento todavía existía amor, ambos terminaron siguiendo caminos distintos.

Así, Erika Villalobos recordó que se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de la emisión de Magaly TV, La Firme y que decidió preparar a sus hijos y a su madre para la exposición pública.