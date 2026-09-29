ONPE anuncia que reubicó 17 locales de votación: revisa si cambió tu mesa para las ERM 2026

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 17 locales de votación fueron reubicados. Revisa si tu mesa de sufragió varió y dónde te tocará votar el 4 de octubre del 2026.

ONPE reubica locales de votación: esto se sabe

A pocos días de llevarse a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE, a través de sus redes sociales, anunció que 17 locales de votación fueron reubicados.

De acuerdo a lo expuesto, la modificación se realizó con el objetivo de garantizar mejores condiciones de operatividad y seguridad durante la jornada electoral establecida para el domingo 4 de octubre.

El organismo electoral también precisa que la reasignación de los locales de votación considera casos en los que existen condiciones como infraestructura deteriorada, obras en construcción, riesgo de inundación, entre otros, que podían afectar el desarrollo de la jornada electoral.

ONPE reubicó 17 locales de votación.

¿Dónde te toca votar en las ERM 2026? Link de consulta

En el marco de los comicios, también se revela que los ciudadanos podrán acudir a sus respectivos locales de votación desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. para sufragar. Además, se insta a las personas que fueron elegidas miembros de mesa para las ERM 2026 acudir a sus respectivas mesas y cumplir con su deber cívico.

Para poder verificar si tu local de votación fue reubicado o no para estas elecciones del 4 de octubre, la ONPE recuerda a los electores ingresar al siguiente LINK oficial y seguir estos sencillos pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Página de la ONPE permite consultar local de votación con número de DNI.

Multa para miembros de mesa en Elecciones Regionales y Municipales

Los ciudadanos sorteados para asumir el cargo de miembros de mesa, sean titulares o suplentes, están obligados a acudir puntualmente a su local de votación para instalar las mesas de sufragio. En caso de ausencia injustificada o ante la negativa de asumir esta responsabilidad, deberá pagar la multa equivalente al 5 % de la UIT, lo que representa el monto de S/ 275.

En ese marco, la ONPE recomienda a los electores revisar con anticipación si su local de votación fue reubicado para evitar confusiones o desplazamientos innecesarios el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 el 4 de octubre.