"Es una burla": Central Unitaria de Trabajadores rechaza fraccionamiento de S/1230 para aumento del sueldo mínimo

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUTP) expresó su rechazo al incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) anunciado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

CUTP rechaza el fraccionamiento de sueldo mínimo

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUTP), César Bazán, cuestionó que el aumento hasta los S/1300 se aplique en dos tramos y sostuvo que esta modalidad no fue parte de lo planteado inicialmente.

Dichas declaraciones se dan luego que el Gobierno anunció el 28 de septiembre que la RMV pasará de S/1130 a S/1230 desde el 1 de octubre, como primera etapa del incremento. El segundo tramo, de S/70, permitirá alcanzar los S/1300 posteriormente.

Reuniones sobre el tema

Asimismo, el representante señaló que la CUTP participó el 3 de septiembre en una reunión orientada a reactivar el diálogo social, en la que se abordó el incremento del sueldo mínimo.

Según explicó, en aquella sesión se discutió que los S/1300 correspondían al monto planteado para la remuneración mínima y que el tema debía continuar siendo tratado en una siguiente reunión.

Sin embargo, cuestionó la convocatoria realizada para el 22 de septiembre, al considerar que se modificó la agenda y que no se respetó la continuidad del encuentro anterior.

"Nosotros, al percatarnos de todas estas irregularidades, lo único que señalamos es que el diálogo social no puede ser burlado como lo están haciendo y tiene que respetarse la institucionalidad", declaró el dirigente.

CUTP cuestiona fraccionamiento

Bazán también negó que exista un acuerdo con los representantes de los trabajadores para aplicar el incremento de manera fraccionada.

"No hay ningún acuerdo y el señor Sheput miente precisamente en esa parte. Nosotros no estamos de acuerdo con el fraccionamiento", afirmó.

El dirigente sostuvo que el anuncio realizado por Keiko Fujimori durante su mensaje a la nación del 28 de julio establecía un aumento hasta los S/1300, pero, según su interpretación, no contemplaba que el monto fuera entregado en diferentes etapas.

"Keiko prometió el 28 hacer un aumento de 1300, no dijo en cuántas armadas", manifestó Bazán, quien calificó el fraccionamiento como una "burla para los trabajadores".

Por su parte, el Gobierno ha señalado que el incremento progresivo busca implementar la medida de manera gradual.

Finalmente, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú mantiene su cuestionamiento y reclama que el diálogo social continúe respetando los acuerdos relacionadas al aumento del sueldo mínimo planteado por el Gobierno.