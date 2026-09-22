Luis Miguel Llanos sorprende en el debate municipal: "Soy el más guapo de todos"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luis Miguel Llanos, aspirante por la agrupación política Progresemos, tomó la palabra para exponer su postura frente a la crisis de inseguridad que azota la capital.

Durante su tiempo de participación, el candidato intentó diferenciarse del resto de los postulantes apelando, no solo a su historial como víctima de la delincuencia, sino también a una confianza que rompió con la formalidad del encuentro al decir que posiblemente era el más guapo de todos los candidatos.

"Creo que soy el más guapo de todos los candidatos"

Llano inició su exposición reconociendo ciertas limitaciones físicas al andar, pero rápidamente compensó la situación asegurando tener ventaja por ser el participante más apuesto de la jornada.

"Bueno, tengo un poco de desventaja por caminar, pero creo que tengo un poquito más de ventaja porque creo que soy el más guapo de todos los candidatos. En fin...", comentó mostrando una ligera sonrisa.

🔴🔵 El candidato por Progresemos, Luis Miguel Llanos, se refirió a la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta Lima. Así, refirió que la capital llegaría a alcanzar la criminalidad que azota Trujillo y lanzó una fuerte advertencia respecto a la seguridad de generales.



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Violencia, críticas y un pronóstico sombrío

Tras el momento pintoresco, adoptó un tono serio al relatar su compleja experiencia con la delincuencia. Recordó haber sobrevivido a tres balazos durante un asalto y mencionó que nadie le va a decir qué es vivir un evento así.

"Nadie me va a contar a mi qué se siente tener una pistola apuntándome en la cabeza y que te hayan disparado. Me han disparado tres veces, una bala me ha traspasado el cuello. Lamentablemente la comunicadora ('China Polo') no sobrevivió, pero yo sí sobreviví (a un atentado como ese) y ahora estoy acá delante de ustedes.", mencionó.

Al contar esos episodios de violencia, desestimó las promesas de sus rivales electorales sobre temas de seguridad usando la inteligencia artificial, argumentando que es inútil si no se tienen datos reales.

Además, acusó a los demás postulantes de mentirle al electorado sobre temas de seguridad en el debate anterior, sin embargo, advirtió que la criminalidad en la capital crecerá.

Señaló que la capital corre el riesgo de replicar el caos de Trujillo y comentó que es probable que altos mandos de las fuerzas del orden corran riesgos de perder la vida a manos del crimen organizado.