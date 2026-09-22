Vía Huaraz - Lima es liberada tras bloqueo durante paro por alza de precio en pasajes

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El flujo vehicular en la carretera que conecta la ciudad de Huaraz con la capital de la República fue restablecido de manera paulatina tras la suscripción de acuerdos entre las autoridades de la provincia de Recuay, dirigentes sociales y representantes del gremio de transportistas.

Acuerdos y retorno a las tarifas anteriores

Las negociaciones instaladas en la zona de conflicto permitieron alcanzar consensos inmediatos entre las partes involucradas para atender el malestar de la población. Durante el diálogo en el lugar de las protestas, los representantes de los gremios de transporte aceptaron dejar sin efecto el alza tarifaria y retornar a los precios vigentes antes de la medida de fuerza, especialmente en el tramo comprendido entre Cátac y Huaraz.

Tras la formalización de los compromisos en el acta de entendimiento, las autoridades locales y los dirigentes sociales instaron a los manifestantes a despejar los piquetes instalados en la ruta. La firma del documento garantizó el fin de las medidas de fuerza en la provincia de Recuay y el compromiso de mantener canales de concertación abiertos para prevenir futuros conflictos vinculados al sector transporte.

De forma inmediata, el personal operativo y los propios comuneros procedieron a retirar las piedras y escombros dispuestos a lo largo del tramo vial. El desbloqueo progresivo permitió que los vehículos que permanecían varados pudieran retomar su trayecto con normalidad, asegurando la conectividad entre los distritos de la sierra ancashina.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En la provincia de Recuay, Áncash, pobladores restablecieron la vía Huaraz-Lima tras acuerdos entre autoridades y gremios de transportistas para la rebaja de pasajes. Paro mantenía el tramo bloqueado desde tempranas horas del día.



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Impacto del incremento de combustibles en el transporte regional

La protesta social se intensificó durante la segunda jornada del paro convocado por la población en rechazo al encarecimiento del costo de vida y el transporte. En el distrito de Cátac, el bloqueo del puente Parco paralizó la circulación hacia el Callejón de Huaylas y la zona de Conchucos, obligando a decenas de pasajeros a continuar su recorrido a pie cargando sus pertenencias para llegar a sus destinos.

Por su parte, los conductores y propietarios de las unidades de transporte argumentaron que la variación en el precio del pasaje respondió al fuerte incremento registrado en los grifos locales. El valor de los combustibles en la zona experimentó un alza considerable, pasando de rangos entre 13 y 14 soles a montos que alcanzaron los 27 y 28 soles por galón, situación que impactó de manera directa en los costos operativos del servicio.

A pesar de esta problemática económica que afecta a los operadores de transporte, la presión social y la mediación de las autoridades derivaron en la flexibilización de sus posturas para evitar un mayor perjuicio a los usuarios de la región.

En ese sentido, la vía Huaraz - Lima volvió a quedar plenamente operativa para el transporte público y privado tras la remoción total de los obstáculos en la provincia de Recuay. Las fuerzas del orden y las autoridades correspondientes supervisan el flujo vehicular en la zona para garantizar la seguridad de los viajeros y el cumplimiento estricto de los acuerdos tarifarios.