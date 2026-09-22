Keiko Fujimori confirma su asistencia a la misa del Papa León XIV en Las Palmas durante su visita al Perú

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori confirmó la hoja de ruta oficial para la histórica llegada del Papa León XIV al Perú. En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado anunció que encabezará el recibimiento protocolar en Palacio de Gobierno, planea acudir al aeropuerto a su arribo y participará en la multitudinaria misa litúrgica programada en la Base Aérea Las Palmas.

Distribución de funciones oficiales y delegación en regiones

Para la gira fuera de la capital, sin embargo, precisó que no viajará junto al Santo Padre durante los recorridos previstos al interior del país. Para ello, dispondrá la representación del gabinete ministerial en las distintas paradas del itinerario apostólico.

La mandataria detalló que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acompañará al pontífice en sus actividades por las regiones de Lambayeque y Cajamarca. Por su parte, la coordinación general y el acompañamiento oficial de toda la visita continuará bajo el liderazgo del canciller Carlos Espá.

Asimismo, la presidenta calificó la visita como una bendición que renueva la fe de la ciudadanía, destacando que el Estado ha desplegado las facilidades logísticas necesarias para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de cada uno de los eventos públicos.

Un itinerario multitudinario que culminará en Surco

El Santo Padre arribará a Lima el 11 de noviembre para dar inicio a una intensa agenda que incluye visitas a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Entre los actos centrales destaca un masivo encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental en Ate, preparado para recibir a más de 80,000 asistentes.

El cierre de la visita papal tendrá lugar el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a.m. en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. La Conferencia Episcopal Peruana proyecta una asistencia superior al millón 200 mil fieles, en una ceremonia emblemática que contará además con la presencia de la venerada imagen del Señor de los Milagros.

La confirmación de la agenda presidencial delimita el rol institucional del Ejecutivo frente al hito religioso más importante del año. Con una clara división de tareas gubernamentales para la gira regional y un despliegue masivo previsto en Las Palmas, el gobierno busca asegurar que la estancia del Papa León XIV transcurra con total solidez organizativa y amplia participación ciudadana.