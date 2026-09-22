Mincetur descarta flexibilización de medidas de seguridad tras retorno de los carros tubulares a las dunas de Huacachina

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitió un comunicado este martes 22 de setiembre para desmentir categóricamente las versiones que señalaban un presunto pacto institucional para reducir los estándares de protección en Ica.

La entidad precisó que no ha adoptado ni suscrito acuerdos o compromisos destinados a evaluar, modificar o flexibilizar los requisitos técnicos y de seguridad aplicables a los vehículos tubulares.

Reunión informativa y respaldo a operativos fiscales

Ante los rumores generados tras el levantamiento del paro de los transportistas, el Mincetur aclaró que el encuentro sostenido con representantes del sector privado, entre ellos la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), tuvo un carácter única y netamente informativo y de diálogo. El pronunciamiento oficial descartó de plano que la reunión implicara concesiones operativas que vulneren la normativa vigente.

En esa misma línea, la institución reafirmó su compromiso con el turismo seguro y brindó su respaldo público a las intervenciones conjuntas que vienen desarrollando el Ministerio Público —a través de la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica— y la Policía Nacional del Perú en la zona de Huacachina.

Estas acciones, enfatizó el comunicado, están orientadas estrictamente a salvaguardar la vida y la integridad física de los turistas, visitantes y demás personas vinculadas a la actividad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | A través de un pronunciamiento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) rechazó que existan acuerdos con empresas privadas para evaluar o modificar los requisitos de seguridad para el funcionamiento y operación de vehículos... pic.twitter.com/Zzjt0mvxyN — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

El fin de la huelga y la mesa técnica del MTC

Esta aclaración gubernamental se produce en el marco de la reactivación de los recorridos turísticos en las dunas. Los operadores de los carros tubulares de Huacachina retomaron sus actividades luego de más de siete días de paralización, una medida de fuerza autoimpuesta en rechazo a las observaciones realizadas por la Fiscalía y la DIRCETUR Ica sobre la antigüedad de sus unidades y la falta de regulación técnica.

El reinicio de los motores se dio tras una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la cual se acordó instalar una mesa técnica y de diálogo para abordar el evidente vacío legal del sector.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Los operadores turísticos de Ica levantaron la huelga de tubulares tras alcanzar acuerdos entre los gremios del sector y representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).



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Rubén Camargo, vicepresidente de la asociación de operadores, defendió la operatividad de la flota argumentando que conservan el chasis y motor originales, y atribuyó parte del problema a demoras de la municipalidad para aplicar el Decreto Supremo N.° 026. A su vez, los dirigentes admitieron que la presencia de conductores "piratas" o informales complica los controles y daña la imagen del servicio.

Actualmente, los turistas han vuelto a surcar el desierto iqueño, pero la actividad se mantiene bajo un clima de tregua temporal. Mientras el Mincetur marca una línea firme innegociable sobre la seguridad de los pasajeros, la viabilidad de los tubulares dependerá de los futuros acuerdos técnicos que se logren establecer con el MTC.