Debate Municipal 2026: Francis Allison destaca su gestión en Magdalena y critica obras de López Aliaga

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la jornada inaugural del espacio de propuestas electorales, el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Avanza País, Francis Allison Oyague, presentó sus principales lineamientos de gobierno enfocados en el combate a la delincuencia y la reestructuración del sistema vial metropolitano. El aspirante municipal enfatizó que la capital requiere de una conducción experimentada para frenar el avance de la criminalidad.

Apuesta por la seguridad ciudadana y la experiencia municipal

El postulante a la comuna limeña centró parte fundamental de su exposición en la necesidad de implementar una estrategia integral contra la inseguridad en los diferentes distritos de la capital. Durante su intervención, destacó la aplicación de medidas preventivas y el fortalecimiento del serenazgo metropolitano como ejes clave para recuperar la tranquilidad de las familias y reducir los índices delictivos que afectan el desarrollo de la ciudad.

"Soy un hombre de palabra lo que digo, lo hago por eso he sido elegido 5 veces. Asimismo, puedo contarte que con firmeza logré que Magdalena del Mar sea el lugar más seguro de todo Lima. Y hoy asumo un compromiso contigo ¿cual es? que todo Lima sea segura para que tu familia vuelva a vivir en paz", indicó.

El candidato remarcó que la experiencia acumulada en la gestión local resulta determinante para ejecutar planes eficientes desde el sillón municipal. Asimismo, sostuvo que la coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú y la inversión en tecnología de videovigilancia serán prioridades inmediatas para frenar los delitos de alto impacto que afectan a diario a los ciudadanos de los diversos sectores de la metrópoli.

Críticas a la infraestructura vial y exigencia de estudios técnicos

En otro momento de su presentación, el candidato abordó la problemática del tránsito y la congestión vehicular que aqueja a la capital, proponiendo la revisión y ejecución de megaproyectos viales bajo estrictos estándares de ingeniería.

Allison enfatizó que la improvisación en el desarrollo de la infraestructura no solo genera pérdidas de horas hombre en el desplazamiento diario de la población, sino que compromete los recursos públicos y la integridad física de los usuarios.

Durante su argumentación sobre la planificación urbana, el postulante cuestionó de manera directa la calidad de las intervenciones viales ejecutadas en los últimos años en la ciudad.

"También obras viales de calidad, bien hechas para que el tráfico infernal deje robar tanto tiempo de tu vida y lo dediques a tu familia. Todas las obras viales tendrán estudios técnicos y serán bien hechas porque las obras improvisadas causan muertes y corrupción ¿si o no Rafael López Aliaga?", señaló.

🚨#DebateMunicipal | Francis Allison cuestionó la gestión de Rafael López Aliaga: "Las obras improvisadas causan muertes y corrupción. ¿Sí o no?". pic.twitter.com/ngNI843vee — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 23, 2026

El representante de Avanza País sostuvo que las futuras obras de interconexión en la capital deberán contar con expedientes técnicos rigurosos que garanticen su durabilidad y viabilidad financiera. En ese contexto, insistió en que la fiscalización de los contratos vigentes y la transparencia en las licitaciones públicas serán pilares fundamentales para evitar sobrecostos y paralizaciones en la red vial metropolitana.

En ese sentido, Francis Allison reafirmó su compromiso de liderar una gestión caracterizada por la eficiencia técnica y la presencia permanente en las calles de la capital. El candidato concluyó que Lima requiere decisiones firmes para consolidar la seguridad de sus vecinos y modernizar la infraestructura vial sin caer en improvisaciones que perjudiquen la calidad de vida de los limeños.