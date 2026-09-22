Congreso: Comisión de Constitución realizó audiencia pública para evaluar facultades legislativas del Gobierno

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados llevó a cabo este martes 22 de septiembre una audiencia pública para recoger opiniones sobre el pedido de facultades legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo a finales de agosto último.

El evento se desarrolló en el auditorio Alberto Andrade Carmona, habiendo estado encabezado por la titular del grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), quien días atrás anunció que la elaboración del predictamen correspondiente se verá desde el lunes 28 de septiembre.

Panelistas rechazan otorgar facultades al Gobierno

Tal como estaba previsto en agenda, la jornada comenzó al promediar las 3:30 p. m., desarrollándose tres bloques en materia de indígena y ambiental, derechos humanos y seguridad ciudadana, y laboral.

Cada sección tuvo panelistas especializados en los temas abordados. Por ejemplo, estuvo presente la asesora técnica de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la directora el Movimiento Manuela Ramos, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Cabe precisar que, en sus respectivas presentaciones, los invitados expresaron su rechazo a que el Ejecutivo reciba las facultades legislativas planteadas, por considerar que vulneran los derechos de las poblaciones que representan.

Como se recuerda, desde la administración de Keiko Fujimori buscan legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otras, por un período de 120 días.

Diputados y senadores en semana de representación hasta el 25 de septiembre

Los senadores y diputados desarrollan desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, su segunda semana de representación de la era bicameral correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, conforme a la programación establecida por la Comisión Directiva del Congreso.

Es importante señalar que, esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Finalmente, durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.