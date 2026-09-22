Tensión en el Debate Municipal: candidato Edgardo De Pomar cuestiona la participación de López Aliaga

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se mantiene la tensión en el exterior de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), donde se llevará a cabo la segunda jornada del Debate Municipal 2026. El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC), Edgardo de Pomar Vizcarra, cuestionó que Rafael López Aliaga haya sido invitado para la jornada de hoy.

En su declaración argumentó que su postulación no corresponde al cargo de alcalde, sino al de primer regidor. Esta situación ha puesto en el centro del debate la interpretación de las normas electorales y las estrategias de los candidatos en la carrera por la alcaldía de Lima.

🔴🔵🚨 #AHORA | En el distrito de San Borja, los candidatos vienen llegando al segundo debate municipal. El candidato al sillón municipal Edgardo Renán de Pomar Vizcarra brindó declaraciones a la prensa previo al inicio del debate.



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De Pomar señala "reelección encubierta"

En declaraciones a los medios, el candidato señaló que la candidatura de López Aliaga como primer regidor, acompañando a Luis Rubio, representa una estrategia para buscar una reelección disfrazada. Además, cuestionó la decisión del JNE de habilitar esta postulación y de permitir su presencia en el debate, siente este un espacio para quienes aspiran directamente al sillón municipal.

"Esas son las reglas que está poniendo el jurado, nosotros hemos rechazado públicamente esa conducta institucional, una flaqueza que muestra el Jurado Nacional de Elecciones de no respetar la constitución política que prohíbe la reelección inmediata. Han señalado ellos, en una resolución en mayoría y no por unanimidad, que hay vacíos en la ley (...)", mencionó el candidato.

De Pomar insistió en que esta situación distorsiona y genera confusión entre los electores, quienes esperan escuchar las propuestas de los futuros alcaldes. A pesar de su molestia, el candidato del PPC aseguró que está dispuesto a debatir con López Aliaga si así lo disponen las reglas del evento, aunque dejó claro que considera irregular su presencia en esa instancia.

"Lo que está prohibido directamente no se permite bajo ningún otro camino, ni por los costados, ni por arriba, ni por abajo. El que hace eso y el que ha aprobado o los que han aprobado están violando la constitución. Y si el jurado lo ha habilitado sin decir para que participe, bueno que venga, acá lo esperamos y lo vamos a confrontar." sentenció finalmente.

Situación de López Aliaga en el debate

La participación de López Aliaga en el Debate ha estado rodeada de incertidumbre. ya que el líder de Renovación Popular ha defendido su derecho a estar presente, argumentando que la ley no se lo impide y que, en su calidad de teniente alcalde, tendría un rol protagónico en una eventual gestión municipal.

A pesar de los cuestionamientos, López Aliaga afirmó antes del evento que acudiría al debate de todas formas, incluso sin una autorización explícita, lo que aumentó la tensión en la previa de la jornada electoral.