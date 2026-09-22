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ERM 2026: simpatizantes de Rafael López Aliaga y Fuerza Popular se enfrentaron antes del debate municipal

Los simpatizantes de ambos partidos se enfrentaron en los exteriores de la Biblioteca Nacional, donde se realiza el debate municipal de Lima. La PNP intervino para separar a ambos grupos.

PNP separó a ambos grupos antes del debate.
PNP separó a ambos grupos antes del debate. (Composición Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2026

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Simpatizantes de Rafael López Aliaga y Fuerza Popular se enfrentaron en los exteriores de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, horas antes del debate municipal de Lima. La Policía Nacional intervino para separar a grupos y controlar la situación en los alrededores del local.

¿Cómo se produjo el enfrentamiento entre los simpatizantes?

Este incidente comenzó cuando una portátil de Renovación Popular llegó a una zona cercana al lugar del debate, donde simpatizantes del partido naranja permanecían desde horas de la mañana. El ingreso del grupo generó un enfrentamiento entre sectores políticos ubicados en los exteriores.

Militantes de Fuerza Popular intentaron impedir que los integrantes del partido de López Aliaga se acercaran al espacio que ocupaban. La situación provocó la intervención de efectivos de la Policía Nacional, quienes separaron a grupos para evitar que el altercado continuara durante minutos previos al evento.

Tras la intervención policial, los grupos fueron separados y la actividad relacionada con el debate municipal continuó con normalidad. El incidente de dio antes del inicio de la segunda jornada organizada para candidatos y representantes de las agrupaciones que participan en las elecciones municipales de Lima.

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Debate municipal reune a representantes de 13 agrupaciones

La segunda jornada del debate municipal se desarrolla este martes 22 de septiembre en la sala Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. El encuentro es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y reúne a las organizaciones restantes.

En esta fecha participan representantes de 13 agrupaciones políticas. Entre ellos figuran Rafael López Aliaga y Samuel Marcos Daza Taype por Fuerza Popular. Ambas organizaciones fueron ubicadas en una misma dupla para el bloque de interacción directa, de acuerdo con el sorteo.

El debate contempla distintos momentos para la presentación y confrontación de propuestas. El segundo bloque incluye la interacción entre candidatos, mientras los siguientes espacios consideran preguntas ciudadanas, el segmento Sin rodeos y los mensajes finales de los participantes de esta jornada electoral en la capital.

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El cruce entre Renovación y Fuerza Popular estaba previsto dentro del segundo bloque de interacción directa. La programación incluyó otros enfrentamientos entre agrupaciones, como APRA frente a Avanza País, Progresemos frente a Acción Popular y PPC frente a Venceremos durante esta jornada.

El incidente ocurrido en los exteriores sucedió antes de que comenzara formalmente el debate municipal. La intervención policial permitió separar a los simpatizantes involucrados y, posteriormente, la actividad continuó. No se informó en la fuente consultada sobre suspensión del evento por el enfrentamiento en San Borja.

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