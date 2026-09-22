Tensión entre EE.UU. y México: Trump califica al país vecino como el "epicentro" del narcotráfico

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a México de haberse convertido en el centro operativo del crimen organizado internacional y exigió formalmente al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum la adopción de medidas inmediatas para recuperar el control territorial.

Cuestionamiento a la seguridad fronteriza en el fuero internacional

Durante su discurso ante el foro multilateral en Nueva York, el jefe de Estado estadounidense endureció su discurso respecto a la situación operativa de las bandas delictivas que actúan en la región. La postura de la Casa Blanca enfatiza el riesgo que representa para la seguridad nacional norteamericana la falta de contención efectiva de los grupos criminales que dominan amplios sectores del país azteca.

"México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos", declaró durante su participación en la Asamblea General de la ONU.

Las palabras del líder republicano incrementan la presión diplomática sobre el Ejecutivo mexicano para ajustar sus planes de patrullaje e inteligencia en las zonas limítrofes. Asimismo, el mensaje deja abierta la posibilidad de que la administración norteamericana adopte medidas unilaterales de control comercial y fronterizo en caso de no percibir resultados sustanciales en el corto plazo.

🚨#Ahora | "México es el epicentro de la violencia de los cárteles", afirma Donald Trump desde la Asamblea General de la ONU.



El presidente de Estados Unidos calificó como "inaceptable" compartir una frontera con lo que describió como un territorio controlado por organizaciones... pic.twitter.com/haDNad4QhX — Azucena Uresti (@azucenau) September 22, 2026

Soberanía nacional y principios de cooperación bilateral

La respuesta institucional desde la Ciudad de México ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional frente a las constantes advertencias emitidas desde Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado reiteradamente los señalamientos de la administración estadounidense, alertando sobre eventuales actos de injerencia en la política interna.

Pese a los roces delictivos y políticos, la jefatura del Estado mexicano insiste en mantener las mesas de trabajo técnico y el intercambio de información estratégica entre ambas naciones, siempre que se respeten los límites territoriales. La administración actual sostiene que la problemática del narcotráfico requiere un enfoque compartido.

Por ello, la postura oficial del país vecino busca priorizar la coordinación estratégica sin comprometer la autonomía de sus fuerzas de seguridad. No obstante, la presidenta mexicana ha defendido mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio de coordinación sin subordinación.

En ese sentido, Donald Trump reafirmó su intención de condicionar la relación bilateral a la obtención de avances verificables en la desarticulación de las bandas delictivas. La escalada verbal ante el pleno de las Naciones Unidas plantea un nuevo escenario de negociación entre Washington y la Ciudad de México.