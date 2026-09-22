Ministerio Público registró 404 infracciones sexuales contra menores de edad

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Entre los meses de enero y agosto del presente año, el Ministerio Público registró una situación crítica en la capital y en la Provincia Constitucional del Callao, ya que durante este periodo las autoridades fiscales reportaron un alarmante cifra de 404 delitos vinculadas a actos de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos cometidos en agravio de menores de edad.

Esta preocupante realidad refleja la vulnerabilidad constante que afronta la población infantil en el ámbito, por ello diversas instituciones del Estado analizan este problema con la finalidad de fortalecer la prevención y protección integral hacia las víctimas.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 404 infracciones por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores en Lima Metropolitana y Callao. En este periodo, los distritos de Cercado de Lima (111), Callao (69), San Juan de... pic.twitter.com/IidSTtVN7a — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 22, 2026

Reporte muestra los distritos con más denuncias

Respecto a las zonas con más denuncias por infracciones contra menores, el Cercado de Lima encabeza con 111 casos registrados. Le siguen en la lista el Callao con 69 incidentes, San Juan de Lurigancho con 56 reportes, Ate con 48 casos e Independencia con un total de 34 denuncias formales.

Asimismo, el informe de la Oficina de Modernización, Gestión de la Información y Estadística (OMGIE) expone otros crímenes graves cometidos en el mismo periodo.

Específicamente, las autoridades contabilizaron 210 infracciones por violación sexual y un total de 177 casos que corresponden a violación sexual a menorers de edad.

Finalmente, la información presentada cierra incorporando 125 infracciones por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento dentro de la población en general.

MP registró 4394 infracciones por violación de la libertad sexual en menores

En el informe, el Ministerio Público registró 4394 infracciones por violación de la libertad sexual a menores de edad. Esta alarmante cifra reportada a nivel nacional representa un promedio constante de 549 casos al mes y aproximadamente 18 incidentes reportados por día.

El mapa de distritos identifica las zonas con más denuncias como Arequipa que lidera el reporte con 268 casos, seguida por Lima Este con 264 y Lima Sur con 262 incidentes registrados.

Asimismo, la data oficial incorpora a Ucayali con 251 reportes y Lima Centro con un total de 239 denuncias formales. Cabe decir que el informe estadístico cierra con su fecha de corte establecida al 31 de agosto de 2026.