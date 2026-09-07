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Nueva conducción constitucional

Luz Pacheco revela por qué impulsó la candidatura de Pedro Hernández a la presidencia del TC

Pedro Hernández asumió la presidencia del Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2028 tras una votación de 4 a 3. Luz Pacheco explicó que respaldó su candidatura por su honradez.

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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El Tribunal Constitucional tiene nuevo presidente tras una votación ajustada. Pedro Hernández Chávez fue elegido para dirigir el organismo durante el periodo 2026-2028, mientras Luz Pacheco Zerga asumió la vicepresidencia. La decisión se produjo por cuatro votos contra tres y marcó el cambio reciente de autoridades.

Luz Pacheco explicó su respaldo

La elección de Hernández ocurrió el miércoles 2 de septiembre, durante una sesión del Pleno del TC. Los siete magistrados participaron en la votación secreta. El organismo confirmó que Hernández fue elegido por mayoría y que Pacheco quedó como vicepresidenta.

Según la entrevista realizada por Exitosa, Luz Pacheco explicó que ella animó a Pedro Hernández a presentar su candidatura para presidir el TC. La vicepresidenta señaló que tomó esa posición por considerar que el magistrado podía asumir la conducción institucional durante el nuevo periodo.

Entre los motivos mencionados por Pacheco estuvo la honradez que atribuyó a Hernández. También indicó que lo consideraba el único magistrado que podía completar el mandato correspondiente hasta 2028. La declaración fue realizada al explicar las razones por las que respaldó su postulación dentro del organismo constitucional.

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Pacheco también sostuvo que era necesario contar con una sola cabeza al frente del TC. Su explicación estuvo relacionada con la conducción institucional después de la elección que definió a Hernández como presidente, en una jornada donde la votación registró una diferencia de solo un voto.

Hernández inició el periodo 2026-2028

El TC informó que la nueva directiva fue elegida el 2 de septiembre. La votación registró cuatro votos a favor y tres en contra para Hernández. Ese mismo día, los magistrados eligieron a Pacheco como vicepresidenta y a Francisco Morales Saravia como director general del Centro de Estudios Constitucionales.

Dos días después, el viernes 4 de septiembre, Hernández juramentó como presidente del TC para el periodo 2026-2028. La ceremonia se realizó en la sede institucional de San Isidro y estuvo a cargo del entonces presidente saliente, Helder Domínguez Haro, informó el propio tribunal.

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Durante su juramentación, Hernández anunció como una de las prioridades de su gestión la reducción sustantiva de la carga procesal. El TC señaló que el objetivo es garantizar una justicia constitucional célere y oportuna. También destacó la importancia del trabajo conjunto entre magistrados y personal institucional.

Con el cambio de autoridades, Pedro Hernández encabeza actualmente el TC y Luz Pacheco ocupa la vicepresidencia. La conformación oficial del Pleno incluye además a Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.

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