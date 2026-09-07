Orcas sorprenden frente a Pucusana: bióloga explica por qué estos cetáceos se acercaron a la costa limeña

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El avistamiento de un grupo de orcas frente a las costas de Pucusana llamó la atención de pescadores y ciudadanos que lograron registrar el momento en videos difundidos en redes sociales.

Aunque la presencia de estos cetáceos puede generar sorpresa e incluso temor, especialistas señalan que su aparición frente al litoral peruano no constituye un fenómeno extraño.

En diálogo con Exitosa, Eliana Alfaro, bióloga marina e investigadora de la ONG Pro Delphinus, explicó que las orcas forman parte de la fauna que transita regularmente por el mar peruano, especialmente durante determinadas épocas del año.

Espectacular e inusual observación de orcas el día de hoy frente al distrito de #Pucusana, en la provincia de #Lima pic.twitter.com/OPVs6i7PA8 — Abraham Levy (@hombredeltiempo) September 6, 2026

Orcas se acercarían por alimento

La especialista precisó que estos animales suelen desplazarse por zonas más alejadas de la costa, pero que en Pucusana han sido observados en diferentes años. Lo particular en esta ocasión sería la cercanía con la que pudieron ser vistos por los pescadores.

"Frente a Pucusana las hemos visto todos los años, pero seguramente no tan cerca, y por eso es que llama más la atención", explicó Alfaro.

Consultada sobre si su presencia podría estar relacionada con el cambio climático o el fenómeno El Niño, la bióloga aclaró que el desplazamiento de las orcas por aguas peruanas forma parte de su comportamiento habitual. Sin embargo, la disponibilidad de alimento podría influir en qué tan cerca llegan del litoral.

"El otro factor que sí podría estar relacionado a que estén buscando alimento es que se movilicen, porque estos animales, los cetáceos en general, se movilizan grandes distancias en búsqueda de alimento, entonces si el alimento viene un poco más hacia la costa, ellas van a venir un poquito más hacia la costa, no tienen ningún problema", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, Eliana Alfaro, bióloga marina e investigadora de la ONG Pro Delphinus, abordó el tema sobre el avistamiento de orcas en Pucusana por parte de un grupo de pescadores. Sostuvo que un factor de la presencia de estos cetáceos puede... pic.twitter.com/NgXOJP2rdM — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

¿Las orcas representan un peligro?

Alfaro también explicó que las orcas son depredadores tope y destacan por su capacidad para cazar. Además, suelen desplazarse en grupos familiares y trabajar de manera coordinada para conseguir alimento.

Respecto al temor que podría generar su cercanía con pescadores, la investigadora fue enfática en señalar que no existe razón para considerar a estos animales como una amenaza directa para las personas.

"Generalmente no atacan a pescadores, no son animales que, o sea, se les llama también ballena asesina, en inglés sobre todo... son muy inteligentes, son animales que no van a atacar de la nada a un ser humano, así que no tendrían por qué tenerle miedo", afirmó.

Incluso, advirtió que el riesgo podría estar en sentido contrario, debido a que una orca puede quedar atrapada accidentalmente en redes de pesca.

"Un pescador no tendría por qué tenerle miedo a una orca, más bien la orca sí le podría tener un poco de miedo al pescador porque se puede quedar enmallada y ahí se generan más problemas", precisó.

El avistamiento de orcas frente a Pucusana no debe interpretarse automáticamente como una señal de peligro. De acuerdo con la especialista, estos cetáceos forman parte del ecosistema marino peruano y su acercamiento a la costa podría responder, entre otros factores, a la disponibilidad de alimento.

Ante estos encuentros, la recomendación es mantener la distancia y evitar cualquier interacción que pueda poner en riesgo tanto a las personas como a los animales.