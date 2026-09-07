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Golpe al crimen

Caen "Los Vilches": Desarticulan banda que cobraba cupos a comerciantes en La Cachina de Manzanilla

El operativo conjunto entre la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional permitió la captura de cinco presuntos integrantes, entre ellos la supuesta cabecilla alias "Stefany".

Sujetos cobraban de 5 a 10 soles a los comerciantes.
Sujetos cobraban de 5 a 10 soles a los comerciantes. (Composición Exitosa)

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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Un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la comuna capitalina permitió desarticular a la presunta banda criminal denominada "Los Vilches", dedicada al cobro ilícito de cupos a comerciantes informales en la conocida zona de La Cachina de Manzanilla.

Según informó la Municipalidad Metropolitana de Lima, los operadores del Centro de Control de Operaciones (CECOP) realizaron un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia para registrar la dinámica de los pagos e identificar los roles de los implicados, insumos que fueron entregados a las Divisiones de Inteligencia y Extorsiones de la Dirincri para la planificación del golpe policial.

Seguimiento por cámaras, incautación y detenidos

La intervención de las autoridades se ejecutó en el sector comprendido entre las avenidas Nicolás Ayllón, Riva Agüero y 28 de Julio, área con habitual saturación de comercio ambulatorio. Durante el despliegue se detuvo a cinco personas, señalando como presunta cabecilla a María Nataly Prado Vílchez (35), alias "Stefany", quien registra antecedentes por hurto y robo agravado.

Junto a la presunta líder cayeron Lidia Teodora Ramos Sacha (49), alias "La Tía"; Lesly Merarit Sandoval Carmen (28), alias "Gorda Lesly"; Vanesa Elizabeth Soller Huamán (24), alias "Gata"; y Santos Carahuatay Pachamango (46). Las pesquisas señalan que la red exigía entre S/ 5 y S/ 10 diarios a los vendedores por ocupar veredas y pistas.

Durante el registro a alias "La Tía", los agentes hallaron S/ 2,162 en monedas y una libreta donde figuraban anotaciones detalladas de los cobros realizados ilícitamente a los comerciantes de la zona.

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Los intervenidos y el dinero incautado fueron trasladados a la sede de la División de Extorsiones de la Dirincri para continuar con las diligencias por la presunta comisión de los delitos de extorsión y banda criminal.

La administración municipal remarcó que este operativo marca el inicio de un plan progresivo orientado a erradicar las mafias de cobro de cupos, liberar las vías públicas ocupadas de forma indebida y restituir el orden en favor de los vecinos del sector de Manzanilla.

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La desarticulación de "Los Vilches" evidencia la efectividad de articular la tecnología de videovigilancia edil con el trabajo táctico de las unidades especializadas de la Policía Nacional para frenar la extorsión territorial. El principal desafío radicará en sostener el control policial y fiscalizador en los alrededores de La Cachina de Manzanilla, evitando que organizaciones criminales reincidan en la apropiación ilícita de las calles.

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