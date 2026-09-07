¿Eres extranjero y vives en Perú? Así puedes cambiar tu calidad migratoria sin recurrir a un tramitador

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ciudadanos extranjeros que residen en el Perú y necesitan modificar su calidad migratoria no tienen que recurrir obligatoriamente a tramitadores o intermediarios para realizar el procedimiento.

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que este trámite puede efectuarse de manera directa, virtual y segura mediante la Agencia Digital de la institución.

La entidad busca evitar que los usuarios entreguen información sensible a personas que ofrecen realizar gestiones a cambio de dinero. Por ello, recomendó a los extranjeros realizar personalmente cada etapa del procedimiento y utilizar únicamente los canales oficiales habilitados.

¿Sabías que la calidad migratoria determina las actividades que una persona extranjera puede realizar legalmente en el Perú?



Estudiar, trabajar o residir en nuestro país requiere contar con la calidad migratoria correspondiente.



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¿Quiénes pueden solicitar el cambio?

El cambio de calidad migratoria permite que una persona extranjera pueda adecuar su situación migratoria a las actividades que desarrolla o desarrollará en territorio peruano.

De esta manera, quienes hayan cambiado de trabajo, iniciado estudios, realizado una inversión o establecido un vínculo familiar, entre otras situaciones, pueden solicitar una categoría que corresponda con sus nuevas circunstancias.

Entre las calidades migratorias que pueden ser solicitadas se encuentran las de trabajador, familiar de residente, formación residente, inversionista, investigador, religioso y especial residente, además de aquellas contempladas en determinados acuerdos internacionales.

Sin embargo, Migraciones precisa que cada calidad migratoria cuenta con condiciones y requisitos específicos. Por ello, antes de iniciar el procedimiento, el solicitante debe revisar qué categoría corresponde a su situación y cuáles son los documentos que deberá presentar.

La recomendación de realizar el trámite directamente también busca que los usuarios mantengan bajo su control documentos y datos que podrían ser utilizados indebidamente si son entregados a terceros.

Paso a paso para hacer el trámite

El primer paso consiste en realizar el pago de la tasa correspondiente, que asciende a S/ 161.40. Este monto puede cancelarse mediante el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 7568.

Luego, el solicitante debe ingresar a la Agencia Digital de Migraciones y seleccionar la opción "Cambio de Calidad Migratoria". Posteriormente, tendrá que escoger la calidad migratoria que corresponda a su caso, completar la información solicitada y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF.

Una vez enviada la solicitud, Migraciones inicia la evaluación del expediente. Si encuentra algún aspecto que deba ser corregido o complementado, comunicará al usuario las observaciones correspondientes para que pueda subsanarlas dentro del procedimiento.

El tiempo estimado de atención es de 30 días hábiles, por lo que se recomienda iniciar el trámite con anticipación y revisar constantemente los canales oficiales para conocer el estado de la solicitud.

Si la evaluación concluye favorablemente, el ciudadano extranjero podrá continuar con el procedimiento correspondiente para obtener su Carné de Extranjería, documento que permite acreditar su condición como residente en el país.

Los extranjeros que necesiten cambiar su calidad migratoria no requieren necesariamente contratar a un tramitador. Migraciones ha recordado que el procedimiento puede realizarse directamente a través de su plataforma digital, siguiendo los requisitos establecidos.

La principal recomendación es evitar entregar documentos, datos personales o claves a terceros y realizar las gestiones mediante los canales oficiales para reducir el riesgo de estafas o uso indebido de información.