Salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la PNP "era necesaria", según Miguel Hidalgo

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, continúa generando reacciones en medio de una coyuntura marcada por cuestionamientos y decisiones relacionadas con la conducción de la institución.

Para el exministro del Interior Miguel Hidalgo, la salida del alto mando policial era una medida necesaria para permitir que el Gobierno pueda elegir a su sucesor.

En entrevista para Exitosa, Hidalgo señaló que mantiene una relación de amistad con Arriola y destacó que, pese a ello, considera que el general tomó una decisión adecuada al apartarse del cargo ante las circunstancias que se habían presentado en torno a su comando.

"Dada la coyuntura y las circunstancias últimas que se han venido dando con relación a su comando, yo pienso que era necesario dar un paso al costado, a fin de que las autoridades del gobierno puedan designar entre los tres primeros mandos más antiguos de la policía a su sucesor", declaró.

Para Hidalgo, la decisión de Arriola debe ser interpretada también desde una perspectiva política, considerando las señales emitidas desde el Ejecutivo respecto a su permanencia en el cargo. En ese sentido, el exministro consideró que existieron elementos que pudieron influir en la determinación del comandante general.

Hidalgo destaca decisión de Arriola

Durante la entrevista, el exministro fue consultado sobre cómo interpreta la renuncia del jefe policial y si esta podría haber sido una salida previamente acordada. Hidalgo respondió destacando las señales que, a su juicio, se produjeron alrededor de la continuidad de Arriola.

"Entonces cuando se presentan esas cosas, pienso que lo que ha hecho el general Arriola es escarbar en la profundidad de su ser, el tema dignidad, el tema amor propio, el tema de haber cumplido con su deber, dar un paso al costado, de haber conversado con el señor premier, estas cosas", manifestó.

El exministro remarcó así que la decisión no necesariamente debe entenderse únicamente como una salida producto de presiones, sino también como una determinación personal vinculada con la dignidad y el cumplimiento del deber.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Miguel Hidalgo, indicó que la salida del comandante general PNP Óscar Arriola era necesaria para que el Gobierno designe a su sucesor. Indicó que ante la coyuntura a su alrededor hizo bien en... pic.twitter.com/AbHgf6grA3 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2026

Nuevo liderazgo para la Policía

Hidalgo también puso la mirada en lo que ocurrirá después de la salida de Arriola. Recordó que la normativa permite tanto la permanencia de un comandante general durante el periodo correspondiente como su renuncia, por lo que ahora corresponde al Gobierno definir al nuevo titular de la institución policial.

"Y así como la ley le facultaba permanecer dos años también, la ley permite una renuncia que es lo que se ha dado", sostuvo.

De esta manera, el exministro consideró que el cambio en la Comandancia General puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la conducción de la PNP y recuperar la confianza de sus integrantes y de la ciudadanía.

La salida de Óscar Arriola abre ahora una nueva etapa para la Policía Nacional. Para Miguel Hidalgo, el relevo no solo responde a una coyuntura política, sino que puede permitir la llegada de un liderazgo con experiencia y una visión clara sobre el papel de la institución frente a la violencia. El desafío estará en que el próximo comandante general convierta estas nuevas expectativas en resultados concretos para la seguridad ciudadana.