"Creía que me iba a otro club": Martín Pérez Guedes revela cómo reaccionó Héctor Cúper al anunciarle su retiro

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El recordado Martín Pérez Guedes, quien se proclamó tricampeón con la 'U', recordó su salida de Universitario de Deportes, club que dejó en mayo pasado tras anunciar su retiro del fútbol para pasar más tiempo con su familia. En una reciente entrevista, Pérez Guedes confesó que el entrenador argentino Héctor Cúper no le creyó cuando le dijo que se retiraba a los 34 años.

La incredulidad del comando técnico ante el adiós del mediocampista

La decisión tomada por el exfutbolista merengue tomó por sorpresa a los integrantes del comando técnico del primer equipo. Tras una etapa exitosa defendiendo la camiseta crema, el volante prefirió priorizar aspectos personales y familiares para poner fin a su ciclo en la actividad profesional.

"El profe Cúper no me creyó que me retiraba, él creía que me iba a otro club, pero lo tomó de la mejor manera. Los jugadores pasan siempre", señaló el ex mediocampista.

A pesar del impacto de la noticia, el grupo aceptó las razones personales expresadas por el jugador antes de colgar los botines. El exmediocampista dejó en claro que la motivación principal para dar un paso al costado fue reencontrarse con el entorno familia, aunque su salida coincidió con un momento complejo en el torneo.

🎙️Martín Pérez Guedes: "El profe Cúper no me creyó que me retiraba, él creía que me iba a otro club".#HablemosDeMAX



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Sentimientos tras la partida y la confianza en la recuperación crema

Respecto a las circunstancias deportivas que marcaron su despedida del club, el volante reconoció la amargura por los resultados obtenidos en el tramo final de su estadía: "Me dolió irme en el momento en el que no lográbamos lo que quisimos en el Apertura, pero ellos sabían que me iba por el deseo de estar con mi familia", agregó.

Tras colgar los chimpunes, Pérez Guedes ya proyecta su futuro laboral dentro de la industria deportiva. Pérez Guedes, que ahora se enfoca en capacitarse de scouting, cree que el plantel de Universitario retomará su mejor nivel.

Finalmente, el referente del mediocampo resaltó la capacidad de reacción que caracteriza al vestuario merengue en las etapas decisivas: "Nunca des por muerto a nadie y menos a este grupo. Menos a este grupo, porque la verdad que ha sacado cosas adelante", culminó.

En ese sentido, Martín Pérez Guedes dejó una marca destacada en su paso por el cuadro de Ate, manteniendo la confianza plena en la resiliencia futbolística de sus excompañeros para los siguientes retos de la temporada.