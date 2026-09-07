Control migratorio: Mininter confirma que más de 1600 venezolanos irregulares fueron expulsados

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, César Astudillo, brindó su exposición ante la Comisión de Defensa del Senado y aseguró que hasta el momento se ha expulsado a 1635 ciudadanos venezolanos en condición irregular. Pidió que se pase a sesión reservada para responder a las preguntas de los parlamentarios.

Acciones de expulsión y registro de ciudadanos extranjeros irregulares

Durante su intervención parlamentaria, el titular del sector Interior detalló los avances operativos alcanzados por las autoridades en materia de fiscalización migratoria a nivel nacional. La cifra presentada refleja las medidas ejecutadas contra las personas que infringieron las disposiciones legales del país.

"De esos venezolanos, con mucho esfuerzo hemos sacado a 1635 expulsados del país. Ser ilegal en el país no es delito. Pero una vez que te expulsan y regresa ya estás cometiendo un delito y están todos con biodata para que no vengan con otro carnet", señaló Cesar Astudillo.

El registro de datos biológicos busca garantizar la identificación plena de los ciudadanos sancionados para impedir la evasión de los controles en los puestos fronterizos. El sistema permite consolidar un historial preventivo ante eventuales intentos de suplantación de identidad.

Estrategias de traslado masivo y coordinaciones diplomáticas

Respecto a las proyecciones para profundizar las medidas de deportación, el ministerio contempla la implementación de nuevos métodos de transporte logístico. Las acciones operativas buscarán incrementar el volumen de retornos hacia el país de origen durante las siguientes etapas de trabajo.

"Algunos regresan sometiéndose a la ley peruana, esto va a incrementarse muchísimo con los acuerdos que vamos a tener con Venezuela sobre todo para mandarlos y vamos a mandarlos en barcos y una buena cantidad, espero que las cosas se den así", detalló el ministro.

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Asimismo, la exposición ante la comisión legislativa abordó aspectos estratégicos de la seguridad nacional que requirieron reserva. Tras haber sido cuestionado por algunos parlamentarios, el ministro del Interior, César Astudillo, pidió pasar a sesión reservada para contestar algunas preguntas.

Por otra parte, la cartera del Interior ratificó que el reforzamiento de la vigilancia fronteriza continuará siendo una prioridad estratégica en la agenda sectorial. Las autoridades prevén sostener reuniones bilaterales técnicas que permitan agilizar los trámites administrativos de repatriación y consolidar el intercambio de datos entre agencias policiales para evitar la delincuencia transnacional.

En ese sentido, el Mininter mantendrá la ejecución continua de los operativos de fiscalización y las coordinaciones logísticas a escala nacional, reforzando la vigilancia en las fronteras, coordinando convenios de retorno masivo y consolidando el uso de datos biométricos para garantizar el orden interno y el estricto cumplimiento de la ley migratoria en todo el territorio peruano.