ERM 2026: JNE inicia los debates electorales este martes en Junín y anuncia fechas para las demás regiones

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 entran en una nueva etapa con el inicio de los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La primera jornada será este martes 8 de septiembre en Junín, como parte de un cronograma que recorrerá las regiones hasta el 19 de septiembre.

Cronograma de debates electorales

Según el JNE, se realizarán 25 debates regionales entre el 8 y el 19 de septiembre, en las capitales de las regiones y en la Provincia Constitucional del Callao. Los encuentros permitirán que los candidatos a gobernadores regionales presenten sus principales propuestas y planes de gobierno ante la ciudadanía.

La programación continuará el 9 de septiembre en Ica, Moquegua y Cusco, mientras que el 10 será el turno de Tumbes, Huancavelica y San Martín. El 11 se realizarán actividades en Apurímac, La Libertad y Tacna. Después, Áncash, Ayacucho y Arequipa tendrán sus debates el 14 de septiembre.

Debates electorales

El cronograma seguirá el 15 de septiembre con Loreto, mientras que el 16 corresponderá al Callao y Ucayali. Huánuco tendrá su jornada el 17, y el 18 se desarrollarán debates en Cajamarca, Pasco y Puno. Amazonas cerrará este ciclo regional el sábado 19 de septiembre.

En algunas jurisdicciones habrá dos fechas debido al número de organizaciones políticas participantes. Piura tendrá debates el 9 y 10 de septiembre; Lambayeque y Madre de Dios, el 15 y 16; mientras que Lima Provincias tendrá jornadas el 17 y 18 de septiembre.

Transmisión y participación ciudadana

Los debates electorales podrán seguirse mediante televisión abierta en cada región, streaming, la plataforma Voto Informado y las redes sociales del JNE. De esta manera, la programación estará disponible para los ciudadanos durante las distintas fechas establecidas por el organismo electoral.

Además, el JNE impulsó la campaña "Pregúntale a tu candidat@", mediante la cual los ciudadanos habilitados para votar pudieron enviar interrogantes sobre temas de interés de sus respectivas jurisdicciones. Las preguntas seleccionadas serán respondidas por las candidaturas durante los debates.

Campaña pregúntale a tu candidato

La iniciativa estuvo dirigida a recoger inquietudes de la población sobre asuntos considerados prioritarios en cada circunscripción. El organismo electoral estableció que las preguntas debían ser claras, estar relacionadas con las temáticas previstas y no incluir insultos, agravios o alusiones personales.

Los debates forman parte de las actividades previstas para las ERM 2026, proceso en el que los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades regionales y municipales. Las jornadas permitirán conocer las propuestas de las candidaturas antes de la fecha establecida para los comicios.