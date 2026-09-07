Fallece Gastón Acurio Velarde, padre del reconocido chef peruano a los 95

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exsenador Gastón Rodrigo Acurio Velarde, padre del reconocido chef peruano, falleció a los 95 años. La noticia fue comunicada este lunes por su hijo, quien compartió un mensaje de despedida. El político cusqueño también ocupó cargos públicos durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

El chef peruano despidió a su padre

Gastón Acurio Velarde falleció este lunes 7 de septiembre, y su hijo lo informó mediante sus redes sociales. El reconocido cocinero comunicó personalmente la muerte de su padre y compartió un mensaje dedicado a recordar la relación que ambos mantuvieron durante su vida familiar.

"Mi padre acaba de partir. Y todavía me cuesta escribirlo", anunció.

El chef acompañó el anuncio con una despedida dedicada a su padre. En el mensaje también recordó momentos de su infancia junto a él y mencionó el deseo de volver a caminar a su lado, tomado de su mano, como cuando era niño.

El fallecido Gastón Acurio Velarde nació en Cusco el 25 de diciembre del 1930 y desarrolló una trayectoria vinculada con la ingeniería y la política. Estudió Ingeniería Civil y posteriormente participó en la actividad pública, donde ocupó diferentes responsabilidades dentro del Estado y de Acción Popular durante varias décadas.

Su trayectoria política en Perú

Acurio Velarde fue integrante de Acción Popular y mantuvo una relación política con Fernando Belaúnde Terry. Durante el primer gobierno del expresidente, entre 1965 y 1967, ocupó el cargo de ministro de Fomento y Obras Públicas, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria.

Más tarde, ejerció como senador de la República en tres periodos. Su labor parlamentaria correspondió a los periodos comprendidos entre 1980 y 1985, 1985 y 1990, y 1990 y 1992, cuando terminó su participación legislativa debido a la interrupción del orden democrático.

El chef informó de su pérdida.

El político cusqueño fue una figura vinculada históricamente con Acción Popular y desarrolló parte importante de su carrera en el servicio público. El medio también informó que su hijo comunicó el fallecimiento y publicó una despedida luego de conocerse su muerte.

La noticia ocurre mientras el chef peruano es reconocido como uno de los principales representantes de la gastronomía nacional. Es hijo de Acurio Velarde y ha mantenido durante años una presencia pública relacionada con la cocina, la promoción de productos peruanos y la difusión internacional de la gastronomía nacional.

El fallecimiento de Gastón Acurio Velarde, a los 95 años, fue comunicado públicamente este 7 de septiembre. Su trayectoria reunió funciones como ingeniero civil, ministro y senador, mientras que su vínculo familiar con el reconocido cocinero también forma parte de la información difundida tras conocerse su partida.