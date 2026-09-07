Falso "obispo" es acusado de presunta estafa inmobiliaria a adulto mayor por medio millón de dólares

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Fiscalía Provincial abrió una investigación preparatoria contra Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, un sujeto autodenominado "obispo" que oficiaba misas y solicitaba donaciones en Lima, tras ser denunciado por la presunta apropiación ilícita de un inmueble en el distrito de San Borja.

Según lo revelado por el dominical Panorama la víctima es el catedrático Manuel Montoya, un adulto mayor de 80 años que afirma haber sido engañado para ceder la propiedad de su residencia, valorizada en cerca de medio millón de dólares (S/ 1,5 millones), bajo la promesa de destinar el predio a fines benéficos.

Modus operandi y "tracto sucesivo"

De acuerdo con las indagaciones de la División de Investigación de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), liderada por el coronel PNP Freddy Delgado de la Torre, el investigado ganaba la confianza de feligreses haciéndose pasar como sacerdote de la Iglesia Católica.

El denunciante relató que su intención original era legar su propiedad de 200 metros cuadrados tras su fallecimiento; sin embargo, allegados al entorno de Gutiérrez lo persuadieron de alterar los acuerdos contractuales hacia fórmulas de alquiler-venta y posterior donación directa.

En dicho proceso, el presunto estafador ofreció abonar S/ 50.000 mediante un cheque de gerencia que jamás llegó a entregar. La hipótesis de la PNP sostiene que el acusado ejecutó un esquema de fraude inmobiliario por "tracto sucesivo" o transferencia en cadena.

Tras inscribir la propiedad a su nombre en Registros Públicos, el investigado intentó traspasar el inmueble a una pareja de esposos —identificando en documentos a Fabián Salinas— con la finalidad de consolidar un adquirente de presunta buena fe e impedir la recuperación del predio por parte del agraviado.

Sin vínculo con la Santa Sede y antecedentes por alimentos

Las autoridades policiales aclararon que la agrupación religiosa que encabeza Gutiérrez carece de todo vínculo o reconocimiento por parte de la Santa Sede y de la estructura formal de la Iglesia Católica. Al ser abordado por la prensa, el acusado rechazó las imputaciones argumentando ser inocente y sosteniendo que se falsificó su firma en los documentos contractuales en disputa.

La formalización del proceso penal se dio tras un año y ocho meses de actuaciones y nueve interrogatorios en la sede policial. Como elemento adicional dentro del expediente, el registro judicial reveló que el autodenominado religioso cuenta con una sentencia firme en su contra por pensión de alimentos.

Al ser cuestionado sobre dicho antecedente, Gutiérrez justificó su situación afirmando que las normas de su congregación le permiten constituir una familia. Así, el caso pone en evidencia las graves vulnerabilidades patrimoniales a las que se enfrentan los adultos mayores ante esquemas de engaño estructurados bajo falsas investiduras.