Liga chilena: 'Vozinha' debutó en la Liga de Primera y se mantiene invicto a su ingreso con Colo Colo

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Vozinha debutó como titular en la Liga de Primera con Colo Colo y terminó con el arco invicto, aunque protagonizó un susto durante el empate sin goles ante Huachipato. El arquero caboverdiano disputó su primer partido liguero y completó 180 minutos sin recibir goles. chileno

Un debut con poca exigencia

El debut en el campeonato chileno ocurrió este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Colo Colo igualó 0-0 frente a Huachipato y mantuvo el liderato con 53 puntos. El resultado redujo su margen sobre sus perseguidores, aunque conserva 14 unidades en solitario.

Vozinha tuvo poca participación durante el encuentro, debido a que Huachipato generó escasas acciones ofensivas. El conjunto registró 8 remates, pero ninguno terminó dirigido al arco defendido por el mundialista caboverdiano, por lo que no necesitó realizar atajadas durante el partido oficial.

El arquero de 40 años intervino varias veces con los pies para participar en la salida de Colo Colo. Recibió el respaldo de los aficionados presentes en Concepción. Su actuación también estuvo marcada por las condiciones del terreno, afectado por lluvias registradas en la zona.

Las dudas de Vozinha

Pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego pic.twitter.com/uxn04S8jlN — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 6, 2026

El momento de mayor riesgo ocurrió cerca del final del primer tiempo. Vozinha salió para cortar un centro y perdió el control del balón, situación que permitió un remate rival. Sin embargo, la acción quedó anulada por posición adelantada, por lo que no produjo consecuencias.

La titularidad llegó después de varias apariciones previas en el equipo. El entrenador Fernando Ortiz había convocado al guardameta para el clásico ante Universidad de Chile, pero permaneció en el banco. Luego disputó la Copa Chile, torneo donde concretó su debut absoluto con Colo Colo.

Colo Colo mantiene el liderato

El estreno liguero permitió a Vozinha mantener su registro sin goles recibidos desde su llegada al conjunto albo. Antes había jugado por Copa Chile ante Unión Española, encuentro en el que Colo Colo consiguió una victoria. Con ambos partidos, el portero suma 180 minutos invicto.

🧤🏁😎 ¿Qué decirles? El efecto Vozinha



El caboverdiano nuevamente fue sensación por su sola presencia, esta vez en el empate sin goles de #ColoColo y Huachipato.



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El empate ante Huachipato dejó a Colo Colo con 53 puntos en la cima del campeonato chileno. Universidad Católica y Universidad de Chile aparecen detrás, ambas con 39 unidades. El equipo tendrá como rival a Deportes Concepción, mientras Vozinha continuará compitiendo por la titularidad.

El partido también estuvo condicionado por el estado de la cancha del Ester Roa Rebolledo. Las lluvias complicaron el campo en el sur de Chile. Pese al empate, Colo Colo conservó una diferencia amplia en la clasificación y Vozinha terminó nuevamente sin recibir goles.