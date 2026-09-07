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Nostalgia que se vuelve viral

¿Cómo te verías en los años 80? Te enseñamos como hacer el nuevo trend con IA que arrasa en la redes

Una nueva tendencia está conquistando TikTok, Instagram y Threads al convertir fotografías actuales en retratos inspirados en la estética de los años 80.

Nuevo trend con IA
Nuevo trend con IA Composición Exitosa

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/09/2026

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La nostalgia volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, pero esta vez con ayuda de la inteligencia artificial. Un nuevo trend que se ha popularizado en TikTok, Instagram y Threads permite transformar fotografías actuales en imágenes con una marcada estética de los años 80, generando retratos que parecen sacados de un antiguo álbum familiar, una película o una sesión fotográfica de aquella época.

Paso a paso para crear tu foto retro

Para sumarse a la tendencia, el procedimiento comienza al abrir ChatGPT o Gemini y utilizar su herramienta de generación o edición de imágenes. Después,

el usuario debe subir la fotografía que desea transformar y escribir una indicación detallada sobre el resultado que espera obtener.

Una instrucción puede solicitar que la imagen tenga una estética fotográfica de los años 80, conservando los rasgos faciales de la persona, pero incorporando vestimenta, peinado, iluminación y elementos visuales propios de esa época.

Puedes usar el siguiente promt: "Recrea esta fotografía como un retrato de estudio tomado en los años 80. Mantén reconocibles mis rasgos faciales y mi expresión. Añade un peinado voluminoso propio de la época, ropa ochentera con hombreras y colores llamativos, maquillaje característico y un fondo analógico con luces suaves y degradados. Conserva un acabado fotográfico realista".

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Una vez enviada la indicación, la herramienta procesa la fotografía y genera una nueva versión. Si el resultado no coincide con lo esperado, el usuario puede realizar nuevas indicaciones para modificar determinados elementos y acercar la imagen al estilo buscado.

Resultado con el promt
OResultado con el promt

¿En qué consiste el trend de los años 80?

La dinámica es sencilla. El usuario debe seleccionar una fotografía, preferentemente con buena iluminación y con el rostro claramente visible, y subirla a ChatGPT. A partir de allí, puede solicitar que la imagen sea transformada siguiendo las características visuales de los años 80.

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La inteligencia artificial puede recibir instrucciones específicas para modificar diferentes elementos de la fotografía. Por ejemplo, se puede pedir un peinado voluminoso, ropa característica de la época, accesorios retro, una iluminación de estudio y un fondo inspirado en escenarios ochenteros.

El objetivo no es simplemente aplicar un filtro, sino generar una nueva composición que mantenga los principales rasgos de la persona mientras incorpora características visuales propias de aquella década. Esta facilidad de uso es uno de los factores que ha permitido que la tendencia se replique entre distintos usuarios y termine circulando en redes sociales.

Esta tendencia demuestra cómo las herramientas de inteligencia artificial están modificando la manera en que las personas crean y comparten contenido en redes sociales. Lo que antes podía requerir conocimientos de edición fotográfica ahora puede realizarse mediante instrucciones escritas.

Sin embargo, también es importante considerar la privacidad antes de compartir fotografías personales con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Los usuarios deberían revisar las condiciones de uso de la plataforma y evitar proporcionar información sensible innecesaria

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