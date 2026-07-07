Machu Picchu: Hace 19 años fue reconocida como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡El Perú está de fiesta! Así como hoy, pero hace 19 años, Machu Picchu fue nombrada como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno (New7Wonders), al imponerse en el concurso público e internacional organizado por la New Open World Corporation.

El evento se llevó a cabo el 07 de julio de 2007 en el Estádio da Luz, Lisboa (Portugal) frente a la expectativa de todo el mundo, donde más de cien millones de votos fueron contabilizados para dar a conocer los nuevos siete monumentos mundiales y turísticos.

¿Cuáles son las Siete Maravillas del Mundo Moderno?

Si bien es cierto que la ceremonia se realizó en 2007, el proceso de selección empezó en 2001, cuando New7Wonders, con sede en Suiza, lanzó una votación global, una de las más largas de la historia.

Vale mencionar que, mediante un comité interno, el listado inicial incluyó a 77 monumentos considerados para el título de Maravilla del Mundo Moderno. Cabe precisar que, en dicha nómina solo se admitieron estructuras creadas hasta el año 2 000, siempre y cuando cumplan con una única condición: que estuviesen de pie en la actualidad.

Es importante recordar que, la lista original de las Maravillas de la Antigüedad comprendía al Templo de Artemisa en Éfeso, el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas, la Estatua de Zeus en Olimpia, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Mausoleo de Halicarnaso y la Gran Pirámide de Guiza.

Tras la exitosa convocatoria que involucró a todo el mundo, las nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno quedaron definidas de la siguiente manera:

La ciudadela de Machu Picchu en Cusco, Perú Chichén Itzá en la península de Yucatán, México El Coliseo de Roma, Italia Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil La Gran Muralla China Taj Mahal, India Petra: La Ciudad de Piedra, Jordania

Reconocimiento del Estado peruano por el título otorgado a Machu Picchu

Desde la Presidencia de la República recordaron esta histórica efeméride que puso al Perú ante los ojos del mundo, principalmente a la región Cusco por el título otorgado a Machu Picchu.

"En el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu, rendimos homenaje a un legado que nos llena de orgullo y nos une como peruanos. Símbolo de nuestra historia, identidad y grandeza, Machu Picchu inspira al mundo y nos recuerda el compromiso de preservar este invaluable patrimonio para las futuras generaciones", señala el saludo.

🇵🇪 En el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu, rendimos homenaje a un legado que nos llena de orgullo y nos une como peruanos. Símbolo de nuestra historia, identidad y grandeza, Machu Picchu inspira al mundo y nos recuerda el compromiso de preservar este invaluable... pic.twitter.com/ErXkC1wU7U — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) July 7, 2026

De acuerdo con cifras del Ministerio de Cultura, el aforo de Machupicchu se mantiene en 4 500 visitantes por día en temporada regular y hasta 5 600 en temporada alta, conforme a la normativa vigente, lo que genera la visita de más de un millón y medio de visitantes anualmente.

El Perú celebra un nuevo aniversario de este importante reconocimiento a la principal maravilla que tiene nuestro país y que es también parte de todo el mundo.