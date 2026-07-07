San Martín de Porres: Madre de familia es hallada muerta en la casa de su exsaliente

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El hallazgo del cuerpo de Emily Cárdenas dentro de la vivienda de su exsaliente ha generado conmoción en Lima y desatado un pedido urgente de justicia por parte de sus familiares, quienes señalan al hombre como principal sospechoso.

La víctima había sido reportada como desaparecida días antes, luego de que sus allegados perdieran todo contacto con ella. Ante la falta de respuestas, iniciaron una búsqueda por cuenta propia que terminó en un trágico desenlace.

Hallazgo en vivienda de sospechoso

El cuerpo fue encontrado en la habitación de Juan Joel Mariluz Neira, ubicada en una vivienda del distrito de San Martín de Porres. Según la familia, el hallazgo se produjo luego de que decidieran contactar al entorno cercano del hombre.

Fue la sobrina de la víctima quien logró comunicarse con la familia del sospechoso. Posteriormente, la hermana de Mariluz Neira ingresó a su habitación con la intención de confrontarlo, sin imaginar que encontraría el cuerpo sin vida de Emily Cárdenas.

Tras lo ocurrido, se confirmó que el principal sospechoso no se encontraba en el lugar y hasta el momento permanece con paradero desconocido, lo que ha intensificado el pedido de justicia por parte de los deudos.

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Denuncia acoso tras el fin de su relación

De acuerdo con la familia, la relación entre la víctima y el sospechoso había terminado hace aproximadamente un mes. Ambos habrían acordado mantener únicamente una relación de amistad; sin embargo, el hombre no habría aceptado la ruptura.

Los familiares denunciaron que el sujeto mantenía una conducta de hostigamiento constante, que incluía persecuciones y vigilancia en los lugares que la mujer frecuentaba.

Asimismo, indicaron que el sospechoso es un exconvicto que recuperó su libertad hace algunos meses, lo que incrementa la preocupación por su paradero actual.

Familia exige justicia y captura inmediata

Los deudos han solicitado a las autoridades intensificar las labores de búsqueda para dar con el paradero de Juan Joel Mariluz Neira y esclarecer las circunstancias del crimen.

El caso continúa en investigación, mientras la familia exige justicia y que este hecho no quede impune, en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia contra la mujer en el país.