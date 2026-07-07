Carabayllo: Atacan a balazos bus de 'Translima' con pasajeros y dejan al chofer al borde de la muerte

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Presuntos extorsionadores atacaron a balazos un bus de la empresa TransLima en el distrito de Carabayllo, dejando al conductor gravemente herido. El violento atentado ocurrió apenas cinco días después de que la empresa retomara sus operaciones tras una paralización provocada por amenazas, lo que ha vuelto a encender la preocupación entre los transportistas.

Ataque ocurrió en plena ruta

El ataque se registró alrededor de las 8:30 de la noche en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo. De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra el chofer de un vehículo de TransLima, empresa que también forma parte de la conocida ruta 18.

Según los primeros reportes, el sicario llegó a bordo de una motocicleta, llevaba puesta una capucha de color blanco y disparó hasta en siete oportunidades contra el conductor. Cinco de los proyectiles impactaron en la víctima, quien fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Collique, donde permanece siendo atendida y sometida a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

Chofer quedó al borde de la muerte

Según declaraciones que dieron los familiares el conductor, las heridas le habrían producido muerte cerebral y los médicos están haciendo lo posible para mantenerlo con vida, aunque el pronostico no es alentador.

"Él está muy mal. Los doctores lo iban a intervenir, pero dicen que no pueden hacer nada, solo es cuestión de horas, tiene muerte cerebral y entraron los de criminalística para hacer unos exámenes, pero salieron porque lo vieron completamente mal", expresó una familiar.

Tras perpetrar el atentado, el atacante escapó junto a su cómplice en la misma motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para iniciar las diligencias correspondientes. En la vía quedaron esparcidos los vidrios del vehículo, evidenciando la violencia con la que se produjo el ataque.

🔴🔵 Carabayllo: Chofer de TransLima es baleado con pasajeros a bordo.



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La indignación entre los trabajadores de TransLima no tardó en hacerse sentir. Compañeros del conductor herido anunciaron que mañana acudirán a protestar en la sede de la empresa, ubicada en Carabayllo, y paralizarán nuevamente sus actividades. La medida busca exigir mayores garantías de seguridad frente a las constantes amenazas y ataques que vienen afectando al sector transporte en Lima.

Es así que, este nuevo atentado contra un bus de transporte público refleja cómo las extorsiones continúan golpeando al sector, pese a las paralizaciones y denuncias. Mientras los conductores exigen acciones concretas para proteger sus vidas, la violencia sigue afectando el servicio y mantiene en incertidumbre tanto a trabajadores como a miles de pasajeros.