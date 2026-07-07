Motociclista falleció tras aparatoso accidente a la salida del túnel Santa Rosa: Su acompañante resultó herido

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparatoso accidente se registró a la salida del túnel Santa Rosa, que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Rímac, donde un motociclista falleció y su acompañante quedó gravemente herida.

Motociclista pierde la vida en túnel Santa Rosa

Este fatídico hecho se suscitó a plena luz del día de ayer lunes, 6 de julio, en el citado punto de la capital cuando los ocupantes se desplazaban a bordo de un vehículo menor que se despistó y termine impactando contra un muro.

En ese sentido, el conductor de la motocicleta, producto de la fuerte colisión, perdió la vida en el lugar, mientras que la persona que lo acompañaba resultó gravemente herido. La evidencia de que el choque fue muy fuerte es que cerca a la escena del acontecimiento se halló lo que sería el casco del occiso totalmente destrozado.

Ante el atroz siniestro, los cuerpos quedaron por varios minutos tendidos hasta que llegó el personal de emergencia se apersonó hasta este punto de Lima Metropolitana para brindar los primeros auxilios al agraviado y posteriormente lo trasladaron al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde ahora permanece bajo vigilancia médica.

Cabe señalar que, aunque se desconocen las causas del accidente, testigos manifestaron que la motocicleta transitaba a gran velocidad previo a producirse el siniestro. Sin embargo, dicha versión tendrá que ser sometida a evaluación por las autoridades como parte de las diligencias para determinar las causas que desencadenaron este despiste.

Pesquisas del accidente en curso

Posteriormente al fatal acontecimiento, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el lugar para poder llevar a cabo las diligencias correspondientes a ley y proceder con el levantamiento del cuerpo por parte de los peritos de Criminalística y personal del Ministerio Público.

En paralelo, como acción clave se recopilaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y otros elementos con los que se pueda esclarecer cómo es que se produjo este mortal accidente.

Es así que, el último lunes, 6 de julio, se registró un fatídico accidente en el túnel Santa Rosa, que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Rímac, donde un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó herido tras presuntamente haber impactado contra un muro. Si bien las autoridades ya iniciaron diligencias para determinar las casusas, testigos han señalado que el vehículo menor circulaba a gran velocidad.