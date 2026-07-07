Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta el martes 7 de julio

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cotización del dólar en el Perú es un indicador de gran interés para ciudadanos, empresas e inversionistas, ya que influye en diversas decisiones financieras y comerciales. Por ello, resulta importante conocer cuál es su precio de compra y venta correspondiente a este martes 7 de julio de 2026.

¿Cuál es la cotización del dólar hoy martes 7 de julio?

Ante una eventual cambio de mando al gobierno de Keiko Fujimori, que actualmente es nombrada como presidenta electa para el periodo 2026-2031, inversionistas y empresarios permanecen atentos al comportamiento de los principales indicadores económicos, a fin de evaluar el panorama financiero y orientar sus próximas decisiones.

En ese contexto, seguir de cerca la cotización del dólar en el mercado peruano es fundamental para realizar operaciones de cambio de forma más informada, administrar mejor las finanzas personales y tomar decisiones acertadas al planificar gastos, ahorros o inversiones.

De acuerdo lo publicado en la plataforma digital de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a continuación, conocerás cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar, hoy martes 7 de julio.

Tipo de cambio hoy, 7 de julio

¿Qué variaciones ha presentado el dólar desde el lunes 6 de julio?

De acuerdo a la cotización de ayer en la mañana avalado por la SUNAT, el dólar no ha presentado variaciones, ni en aumento ni a la baja, en comparación del día, 6 de julio, ya que la compra era de S/3.392, mientras que la venta era de S/3.403. Es decir, se ha mantenido estable y sin cambios significativos.

Cierre del dólar los días anteriores

Según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el tipo de cambio interbancario ha registrado variaciones mínimas desde el 3 de julio. En la última jornada, cerró en S/ 3.4100, mientras que el promedio se ubicó en S/ 3.4053, con un máximo de S/ 3.4090 y un mínimo de S/ 3.4020.

Cotización del dólar días anteriores

En caso, tener consideración en cambiar dólares, es recomendable comparar el tipo de cambio que ofrecen bancos, casas de cambio y plataformas digitales, ya que las cotizaciones pueden presentar variaciones según la entidad y las condiciones del mercado.

Mantenerse informado sobre el valor diario de la divisa estadounidense permite realizar operaciones seguras. Por ello, la relevancia en conocer el tipo de cambio del dólar en el Perú este martes 7 de julio.