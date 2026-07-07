Alerta médica: Indecopi RETIRA del mercado y ordena DESTRUIR conocida marca de catéteres

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Indecopi ha ordenado retirar del mercado y destruir de manera inmediata una marca y modelo de catéteres que se encuentra en el mercado de salud dentro del territorio nacional. Por esta razón, la institución pertinente emitió el anuncio para el conocimiento de la población.

¿Cuál es la marca y modelo de los catéteres?

Como medida preventiva, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó el retiro y la destrucción inmediata de todas las unidades del lote W2508012 del catéter de succión cerrado desechable Tipo II-L de la marca CHAPOMEDIC, disponible en calibres de 14.0 Fr y 16.0 Fr.

Por medio de un reporte de Alertas de Consumo de Indecopi, los dispositivos médicos afectado de la marca CHAPOMEDIC tienen fallas en su calidad. Entre ellas, lo que se manifiesta en la página web el que el producto no resultó "conforme el ensayo de características físicas por por no contar con un adaptor de aspiración corrugado pegable"

"La Digemid detectó un lote del dispositivo médico cuyo resultado del análisis de control de calidad determinó que no es conforme para el ensayo de caracteres físicos debido a que presentan materia extraña de color celeste en la superficie externa del cuerpo de la sonda, punto negro en la superficie externa del cuerpo de la sonda, presentan rebabas y superficie irregular en el orificio del drenaje lateral", menciona el informe.

Asimismo, estos dispositivos se utilizan para aspirar las secreciones de las vías respiratorias de pacientes que permanecen conectados a un ventilador mecánico. Debido a ello, el Indecopi y Digemid dispusieron el retiro inmediato del mercado y la destrucción de las unidades correspondientes al lote W2508012, que comprende los siguientes modelos:

Disposable Closed Suction Catheter, Medida: 14.0 Fr, Presentación: caja conteniendo 100 unidades, Registro sanitario: DM27121E.

Disposable Closed Suction Catheter, Modelo: Tipo II-L, Medida: 16.0 Fr, Presentación: caja conteniendo 100 unidades, Registro sanitario: DM27121E.

Disposición publicada en la página web de Alerta de Consumo de Indecopi

Si ya tengo en mi casa un catéter de esta marca y modelo, ¿qué debería hacer?

La entidad fiscalizadora exhortó a los consumidores a reportar cualquier producto que pueda representar un riesgo para la salud o la seguridad a través de la plataforma del Sistema de Alertas de Consumo, en la sección de incidente.

Finalmente, mediante este mecanismo de Indecopi se reciben reportes ciudadanos y se difunde información sobre productos que podrían poner en peligro a los consumidores, como la de la reconocida marca de catéteres.