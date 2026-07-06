Junta Nacional de Justicia fija el 14 de julio como fecha de entrevista para elegir al nuevo jefe de la ONPE

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la reprogramación del proceso para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según el cronograma aprobado en sesión extraordinaria del 6 de julio, la entrevista personal se llevará a cabo el 14 de julio a las 11:00 a.m. en la sede institucional de San Isidro.

Ese mismo día se publicarán las calificaciones, el cuadro de méritos y los resultados de la votación, mientras que la juramentación está prevista para el 16 de julio. La decisión busca retomar el rumbo tras el concurso anterior, que quedó oficialmente desierto, y garantizar que el organismo electoral cuente con un titular en un momento de alta sensibilidad política.

Concurso continúa con restitución de candidato

Hace apenas unos días, la convocatoria para designar al nuevo jefe de la ONPE quedó sin resultado. El único postulante en carrera, Carlos Loyola, fue excluido por no haber declarado inicialmente dos procesos judiciales en trámite, lo que obligó a la JNJ a declarar desierto el concurso.

Sin embargo, el propio Loyola presentó un recurso de reconsideración ante la JNJ alegando que la medida era "desproporcionada, irrazonable y punitiva", señalando que los procesos omitidos en la ficha inicial, los declaró durante la fase de actualización de datos, subsanando así el error antes del cierre de la evaluación. Los magistrados aceptaron estos alegatos y restituyó al candidato en el proceso

Reprogramación y expectativas

Con la nueva fecha fijada, la JNJ busca garantizar un procedimiento transparente y con todas las garantías de evaluación. El cronograma establece que en un solo día se realizarán la entrevista, la publicación de resultados y el cuadro de méritos, lo que permitirá acelerar la designación.

La rapidez del proceso responde a la urgencia de contar con un jefe en la ONPE, pues la institución no puede permanecer sin liderazgo fijo, menos a pocos meses de las elecciones Regionales Municipales.

Programación del proceso

La elección del nuevo jefe será determinante para fortalecer la confianza en los próximos comicios. La expectativa es que la JNJ actúe con celeridad y rigor, evitando repetir los errores del concurso anterior y asegurando que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad.

Así, el 14 de julio se perfila como un día clave para definir al responsable de conducir los procesos electorales en el país. La transparencia con que se lleve a cabo esta designación serán esenciales para garantizar que las elecciones futuras se desarrollen con la confianza que la ciudadanía exige.