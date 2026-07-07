Sismo en Perú HOY, 7 de julio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor registrado?

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un último sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de martes 7 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y la magnitud que presentó.

Sismo esta mañana en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

Según lo reportado, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.4 fue registrado durante este martes 7 de julio en la región de Pasco, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 05:46 de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 3 kilómetros al norte este de Huancabamba, Oxapampa - Pasco.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0425

Fecha y Hora Local: 07/07/2026,05:46:55

Magnitud: 3.4

Profundidad: 15 km

Latitud: -10.41

Longitud: -75.54

Intensidad: II-III Huancabamba

Referencia: 3 km al NO de Huancabamba, Oxapampa - Pascohttps://t.co/5HCRxRIWpb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 7, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0425, el evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -10.41 y longitud -75.54. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por los habitantes de la zona.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.4 con epicentro en Huancabamba, Oxapampa - Pasco. pic.twitter.com/61sFuRnFcB — COEN - INDECI (@COENPeru) July 7, 2026

Mediante este reporte, el Instituto Geofísico del Perú señaló que estos reportes brindan información sobre las características de los sismos registrados en todo el país y permiten mantener datos actualizados y verificados para las autoridades y la ciudadanía, con el fin de facilitar la adopción de medidas preventivas frente a posibles nuevos temblores.

La reciente publicación reportada en la mañana en Pasco se suma a la actividad sísmica que constantemente es actualizada por el IGP a través de sus plataformas digitales. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja y regular intensidad forma parte de un aspecto común del país.

Medidas preventivas a tomar en cuenta

Estar preparado ante un sismo puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y otros detalles del último movimiento sísmico reportado por la institución correspondiente.

Asimismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar las zonas seguras dentro y fuera del hogar, contar con un plan familiar de emergencia, participar en simulacros y tener lista una mochila de emergencia con artículos esenciales para afrontar las primeras horas posteriores a un evento de gran intensidad.