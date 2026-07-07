Madre de Dios: Policía en presunto estado de ebriedad atropella y mata a joven

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en Madre de Dios dejó como saldo la muerte de un motociclista, luego de ser embestido por un vehículo conducido por un efectivo de la Policía Nacional presuntamente en estado de ebriedad.

La víctima fue identificada como Wilder Hernández Guevara, de 35 años, quien la noche del accidente trasladaba a su esposa a su centro de trabajo en el distrito de Tambopata. Tras el impacto, el hombre falleció en el lugar, mientras que su pareja resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia al hospital Santa Rosa, donde permanece bajo observación médica.

Dosaje etílico dio positivo

De acuerdo con un comunicado de la Región Policial de Madre de Dios, el suboficial Flavio César Yana Arapa fue detenido tras el accidente. Asimismo, se confirmó que el examen de dosaje etílico arrojó resultado positivo en la prueba cualitativa, lo que refuerza la hipótesis de que el efectivo habría estado conduciendo bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra en investigación con participación del Ministerio Público, a fin de determinar las responsabilidades correspondientes. En tanto, el agente permanece en calidad de investigado mientras se desarrollan las diligencias.

Policía en presunto estado de ebriedad

Cámaras captaron el impacto

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que la camioneta cruza el puente Billinghurst, pierde el control e impacta violentamente contra una estructura rústica en la zona.

En ese contexto, Hernández Guevara, quien se encontraba en el lugar, fue alcanzado por el vehículo. Testigos señalaron que el impacto fue de gran intensidad, lo que provocó heridas graves en la víctima. Pese a ser auxiliado y trasladado a un centro de salud, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

Familia denuncia irregularidades

Los familiares de la víctima denunciaron presuntas irregularidades en las diligencias posteriores al accidente. Según indicaron, el procedimiento no habría sido transparente, por lo que exigieron una investigación imparcial y sanciones ejemplares para los responsables.

Asimismo, pidieron que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con celeridad. La víctima deja en la orfandad a dos menores de edad, lo que ha generado mayor indignación entre sus allegados, quienes continúan exigiendo justicia.