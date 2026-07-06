Chiclayo: Hallan artefacto explosivo frente a local comercial

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las extorsiones son cada vez más un problema urgente de atender en nuestro país. Hoy, 06 de julio, se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo frente a un negocio dedicado a la venta de estructuras metálicas en el pueblo joven "El Porvenir", ubicado a menos de 10 minutos del centro de la ciudad de Chiclayo.

Dicho dispositivo explosivo fue retirado por el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). Posteriormente activaron los debidos protocolos establecidos para evitar que suceda una eventual detonación. La UDEX es el grupo de élite de la Policía Nacional del Perú (PNP), especializado en la detección, análisis y desactivación segura de artefactos explosivos e incendiarios.

El jefe de la Región Policial de Lambayeque se pronunció

El General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Ángel Bolaños dio a conocer la hipótesis del caso:

"Encontramos un petardo de dinamita con una mecha frente a un local que se dedica a la venta de estructuras metálicas. Tenemos conocimiento de que el propietario no tiene amenazas de carácter extorsivo, ni llamadas anónimas que hagan referencia al artefacto que encontramos", indicó.

Pese a las declaraciones del jefe de la Región Policial de Lambayeque, no se puede descartar que los hechos formen parte de un ataque extorsivo. Es por ello que los agentes de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones correspondientes del caso, analizando las cámaras de seguridad de la zona con el fin de encontrar pistas de quiénes serían los malhechores que dejaron dicho artefacto explosivo, poniendo en peligro a los ciudadanos.

Temor a las represalias

El propietario del local dedicado a la comercialización de estructuras metálicas, que se presume fue el objetivo del ataque de extorsión, pidió que no se revele su identidad por temor a las represalias que podrían tomar los responsables de la colocación del artefacto explosivo. Este caso no es el único; muchas víctimas de extorsión están amedrentadas por constantes amenazas y prefieren callar y esconderse por esa misma razón, y así evitar que sus negocios o casas sean atacados con explosivos.

Es importante que tengamos conocimiento de lo que debemos hacer ante un ataque de extorsión. Es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) elaboró la "Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión", con el objetivo de brindar a la ciudadanía una orientación sencilla y práctica sobre cómo actuar de manera inmediata ante situaciones de extorsión. Entérate mas aquí.