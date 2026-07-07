Balcázar sobre indultar a Castillo antes de culminar su mandato: "Tengo que tener un sustento jurídico constitucional"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar señaló que cualquier decisión sobre un posible indulto a Pedro Castillo, antes de culminar su mandato, debe contar con un respaldo legal y constitucional.

Presidente Balcázar detalla aspectos relevantes sobre indulto de Pedro Castillo

Al ser consultado sobre la reunión entre Roberto Sánchez y los integrantes de su bancada, en la que participaron el hermano y la cuñada de Pedro Castillo, ambos electos congresistas, y si durante este encuentro se abordó el posible indulto al expresidente, José Balcázar señaló que fue él quien planteó el tema al considerarlo pertinente.

"No fue parte de la agenda, pero yo deslicé el tema de que había circunstancias en las que se reclamaba en la calle (...) Les dije que, hasta el momento, no se había presentado ninguna reclamación, pese a que la comisión de indulto del Ministerio de Justicia había opinado por la improcedencia. También les indiqué que existía un indulto de carácter constitucional, pero que no cumplía con el requisito porque no tenía una sentencia consentida", declaró el jefe de estado.

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Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo, el mandatario José Balcázar señaló que, si bien se trata de una facultad presidencial, cualquier decisión deberá contar con un sustento jurídico y constitucional.

"Si bien es cierto es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico constitucional. En virtud de ello, esperaré a ver lo que pide o no pide el señor expresidente de la República", afirmó.

En ese sentido, Balcázar también informó que desde el lunes 6 de julio se inició oficialmente el proceso de transición hacia el gobierno de Keiko Fujimori. Asimismo, afirmó que se están brindando todas las facilidades para que las nuevas autoridades conozcan el estado de la administración actual, las medidas adoptadas durante los últimos meses y las obras ejecutadas.

"Ella necesita un encuentro con el país, dado el resultado ajustado de las elecciones de segunda vuelta", manifestó José Balcázar.

José Balcázar sobre posibilidad de que Keiko Fujimori le otorgue el indulto a Pedro Castillo

Asimismo, el presidente José Balcázar se pronunció sobre la posibilidad de que Keiko Fujimori otorgue un indulto a Pedro Castillo una vez que asuma el cargo. Al respecto, consideró poco probable que la futura mandataria conceda dicha gracia presidencial.

Balcázar señaló que cualquier decisión de esa naturaleza dependerá de las evaluaciones correspondientes y del cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal, aunque estimó que no sería una medida sencilla de adoptar.