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Ica: Pelícanos y gaviotas pierden la vida ante escasez de recursos marinos en playas del distrito de San Andrés

En las playas del distrito de San Andrés, en la región Ica, pelícanos y gaviotas han perdido la vida a causa de la escasez de recursos marinos. Pescadores también se han visto afectados.

Pelícanos y gaviotas mueren ante escasez de recursos marinos en Pisco
Pelícanos y gaviotas mueren ante escasez de recursos marinos en Pisco (Foto: Composición Exitosa)

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 07/07/2026

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Debido a la problemática de la escasez de recursos marinos diversas aves, entre pelícanos y gaviotas, amanecieron sin vida en las playas del distrito de San Andrés, en Pisco, en la región Ica. Por su parte, pescadores también advierten de la falta de productos del mar.

Aves son halladas sin vida en playa San Andrés

En Ica, la fauna y la actividad pesquera se están viendo afectados a causa de un preocupante desequilibrio que está experimentando el mar en esta zona del territorio nacional. 

En las playas del distrito de San Andrés se han encontrados pelícanos y gaviotas muertos y debilitados. Al respecto, los trabajadores del sector de la pesca atribuyen esta situación a la escasez de peces que habría disminuido la cantidad de alimento para esta especie de animales.

"No encuentran alimento. Se mueren pelícanos, hay gaviotas. Mueren de hambre porque no hay peces varios días. Ni pescado hay", manifestó en declaraciones a TV Perú un pescador de esta zona de Pisco.

De igual manera, los hombres del mar señalan que este grave acontecimiento también viene generando consecuencias en los restaurantes y mercados de la provincia iqueña. 

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"Ya se están viendo los mercados desabastecidos porque no hay casi pescados y los restaurantes que se dedican a la comida marina tampoco no hay", reveló otro pescador.

La Municipalidad de San Andrés se pronuncia

Frente a esta problemática, la Municipalidad de San Andrés se ha pronunciado explicando que el incremento inusual de la temperatura del mar han provocado que especies de agua fría migren mar adentro.

"Las especies marinas o recursos hidrobiológicos son de agua fría y  al estra las mareas, las temperaturas del agua a niveles que son inusuales. Las especies un poco como que migra, de alguna u otra manera, para buscar su existencia también", manifestó Jordán Torres, gerente de Desarrollo Económico y Pesca Artesanal.

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Ante este panorama la comuna de San Andrés informó que está evaluando el retiro y entierro de las aves halladas sin vida para prevenir riesgos sanitarios. Por su parte, los pescadores esperan que las condiciones del mar mejoren y permitan recuperar la actividad pesquera.

Una grave situación se evidencia en las playas del distrito de San Andrés, en la ciudad de Pisco, en la región de Ica, debido a que diversas aves, entre los que resaltan pelícanos y gaviotas. Según pescadores de la zona esto se debería a que no hay peces, principal alimento de esta  especie de animales.

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