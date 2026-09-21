Cámara de Diputados presenta moción de interpelación contra ministro de Educación por cuestionamientos

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados oficializó la Moción de Orden del Día N.°00424-2026-2031-CD para interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, con el objetivo de exigirle responsabilidades políticas sobre su gestión al frente del sector. La iniciativa legislativa busca que el titular de la cartera comparezca ante el Pleno para responder por severos cuestionamientos.

Crisis en la Universidad Nacional de Ucayali y la Sunedu

La Cámara de Diputados ha hecho hincapié en la falta de acciones determinantes por parte del sector Educación para frenar la parálisis institucional que atraviesa la Universidad Nacional de Ucayali.

La interrupción de actividades académicas en esta casa de estudios superiores, constante desde el mes de mayo de 2026, representa una clara vulneración al acceso regular a la educación pública y formal de sus alumnos.

Frente a este escenario, la moción exige que el titular de la cartera rinda cuentas detalladas sobre los mecanismos de supervisión y coordinación institucional que debió ejecutar para resolver el conflicto.

"Los diputados que suscriben, en ejercicio de la función de control político prevista por los artículos 102-B y 131 de la Constitución Política del Perú (...) proponen interpelar al ministro de Educación, señor José Antonio Chang Escobedo, con el propósito que el ministro en cuestión responda ante el Pleno de la Cámara el pliego interpelatorio que se acompaña", detalla la moción.

A la par, el pliego interpelatorio solicita que se esclarezcan las decisiones del Ministerio relativas al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Los parlamentarios centran la atención en la continuidad provisional del superintendente Vicente Paul Espinoza Santillán, exigiendo explicaciones concretas sobre la desestimación y posterior archivo de denuncias planteadas contra la idoneidad y legalidad de su ejercicio funcional.

Cuestionamientos a designaciones y políticas del sector

Un aspecto medular de la medida de control político se orienta a evaluar la idoneidad, legalidad e integridad ética con la que se han dispuesto nombramientos clave en los estamentos del Ministerio de Educación. Para la representación legislativa, toda incorporación a la alta dirección pública debe alinearse de manera estricta a perfiles probados y méritos profesionales ajenos a favores de índole personal o partidario.

En ese orden de ideas, la moción pone la lupa en las decisiones sobre el personal designado para liderar o integrar el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y la Derrama Magisterial. Los diputados exigen transparentar los filtros técnicos aplicados antes de encomendar responsabilidades de gestión de recursos y presupuesto del Estado a dichos funcionarios.

Por último, los parlamentarios requieren explicaciones inmediatas ante la postergación en la reglamentación de la Ley N.° 32581, disposición normativa que aborda los derechos y reivindicaciones del magisterio cesante. Del mismo modo, demandan que el titular del sector argumente las posturas oficiales impulsadas bajo su administración con relación al currículo escolar nacional y a las políticas públicas orientadas al desarrollo de la educación superior.

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