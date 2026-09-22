Ricardo Belmont en el cierre del Debate Municipal Lima 2026: "No figuro en las encuestas y eso se llama miedo"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el cierre del Debate Municipal Lima 2026, el candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, manifestó que existe un miedo de que vuelva a ser elegido por tercera vez como burgomaestre capitalino y a que retornen sus obras por lo que dedujo que no figura en encuestas ni es invitado a los medios de comunicación.

El mensaje final de Belmont en el cierre del Debate Municipal Lima 2026

El último lunes, 21 de septiembre, se llevó a cabo la primera jornada de debates de los aspirantes al sillón municipal de Lima en las inmediaciones de la sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

En esta ocasión fueron 13 los candidatos que expusieron sus principales propuestas para la capital de Perú, entre ellos figuró el comunicador Belmont Cassinelli, quien como mensaje final a la ciudadanía subrayó que existe un temor porque pueda ser elegido como alcalde por lo que dedujo que esa sería la razón por la que no figura en los sondeos.

"Les habla el invisible Ricardo Belmont. No figuro en las encuestas. He sido dos veces alcalde de Lima y voy por mi tercera gestión. No me invitan en los canales de televisión. No existo en Lima y eso se llama miedo. Hay miedo al verdadero cambio, a que vuelva la transparencia, la honestidad, las obras, por encima de todo el respeto a los ancianos, a los discapacitados, a las mujeres", señaló.

En ese sentido, añadió que para un rol como el de ser alcalde se tiene que poner el alma con pasión, lo cual para su persona "es un placer y un privilegio". Además, señaló que ha vivido mucho y también ha sufrido por ver a Lima "desecha".

La visión de Ricardo Belmont sobre Lima

El candidato a presidir la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) planteó mejorar la situación de la ciudad capital con un planteamiento enfocado en mejorar la situación con unidad y diálogo.

"No vengo a pelear con nadie. Vengo a construir patria, a buscar la unión de los peruanos y que logremos las cosas que nos unen", manifestó durante su comparecencia en el Bloque 1: Visión de la ciudad.

Subrayó que "Lima se ha venido abajo" debido a la falta de diálogo y coordinación en el Estado, entre el Gobierno central y los gobiernos municipales. Además, cuestionó el estado actual de Lima y recordó un plan metropolitano elaborado hace tres décadas.

"Es un desastre Lima, hace 30 años nosotros dejamos un plan metropolitano, que tenía ya obras que se dejaron en el aire por la bronca que nos tenía el gobierno, lamentablemente Fujimori", aseguró.

En la primera jornada del municipal entre los candidatos a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont emitió su mensaje de cierre señalando que no figura en las encuestas y que eso se llama "miedo".