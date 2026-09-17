Vladimiro Huaroc: Gobierno autoriza viaje del ministro del Ambiente a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en EE. UU.

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Nueva York, Estados Unidos, del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, del domingo 20 al viernes 25 de septiembre, donde será parte de la Semana de Alto Nivel de la 81ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 273-2026-PCM, publicada este jueves 17 de septiembre en el edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Agenda que tendrá en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas

De acuerdo con el dispositivo, el miembro del Gabinete Ministerial participará en diversas actividades oficiales y eventos paralelos vinculados a materias de competencia del sector, programados del 21 y al 24 de septiembre, incluyendo actividades en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Semana del Clima de Nueva York.

Así como, en la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre las amenazas derivadas del aumento del nivel del mar, en la cual participará como ponente en representación de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi y del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Además, participará en el Comité Directivo de la Alianza de Líderes Forestales y Climáticos, escenario que colocará al Perú en una plataforma de países de bosques tropicales y países donantes, permitiendo representar las prioridades y avances nacionales, especialmente en la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, la gestión sostenible de los bosques y las iniciativas internacionales complementarias.

Para tener en cuenta:

Como parte del viaje oficial que sostendrá el titular del Minam, su despacho estará a cargo temporalmente por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales Martínez, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE), no generando gasto al Tesoro Público.

"El citado evento permitirá continuar posicionando al Perú como un actor relevante en la agenda ambiental internacional, dar a conocer los avances del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad, bosques, adaptación y mitigación frente al cambio climático y reforzar las alianzas con agencias de cooperación internacional", destaca el texto.

Finalmente, la resolución suprema es refrendada por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, así como, por el primer ministro, Luis Galarreta Velarde.