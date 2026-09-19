Miguel Torres pide a diputados otorgar facultades legislativas al Ejecutivo: "No es momento de discutir"

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Poder Legislativo, el senador Miguel Torres Morales, hizo un firme llamado a los miembros de la Cámara de Diputados para priorizar las demandas ciudadanas y evitar que las discrepancias políticas entrampen la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Gobierno.

Miguel Torres hace llamado al fuero parlamentario

Las declaraciones del titular de la Mesa Directiva se dieron durante la clausura de una jornada informativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el distrito de Cerro Colorado. En ese escenario, ante lideresas de comedores populares y ollas comunes, el senador remarcó la importancia de dar celeridad a las herramientas normativas que requiere el Gobierno central.

«El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros, ha acudido al Congreso para pedirnos ayuda. Nos han solicitado facultades para legislar de manera rápida y eficiente. Es un pedido lógico que todo gobierno entrante realiza para implementar sus soluciones. Me preocupa que pasen las semanas y nos enfrasquemos en discusiones que no nos permiten enfrentar los problemas reales», manifestó.

Asimismo, Torres ponderó la presencia territorial de la jefatura de Estado en las diversas regiones del país para atender los requerimientos de la población. Sostuvo que el trabajo coordinado entre ambos poderes del Estado resulta clave para ejecutar las propuestas de cambio y consolidar la atención de las necesidades básicas en los sectores más vulnerables.

El Congreso debe decidir. 🇵🇪 Mientras la política se detiene entre las diferencias, la ciudadanía continua lidiando con problemas que requieren soluciones urgentes. pic.twitter.com/umXNiRy6to — Miki Torres (@mikitorresfp) September 19, 2026

Fortalecimiento de programas sociales y exhortación a la unidad

El evento organizado por el Midis destacó que la región Arequipa cuenta con 381 comedores populares y 93 ollas comunes que benefician a más de 21 mil usuarios. En ese contexto, se detalló que el presupuesto del Programa de Complementación Alimentaria y subsidios para el periodo 2025-2026 asciende a S/ 10,9 millones, previéndose además la ampliación de incentivos económicos hacia el año 2027.

«Le pido a Dios que ilumine a los diputados y a los senadores, y les permita entender que este no es momento de discutir o de enfrentarnos, sino de cerrar filas para sacar las cosas adelante. La población está esperando medidas concretas para recuperar la seguridad y volver a sentir al Estado a su costado», puntualizó.

Por último, aunque reconoció la función constitucional de fiscalización y debate que le corresponde a ambas cámaras legislativas, insistió en que el Congreso no debe transformarse en un obstáculo para la gestión pública. Reafirmó su compromiso de mantener una política de cercanía territorial para canalizar las demandas sociales directamente hacia el fuero parlamentario.

En ese sentido, Miguel Torres reiteró la necesidad imperiosa de que la Cámara de Diputados priorice la aprobación del paquete legislativo para responder a la crisis de seguridad y alimentación que afecta al país.